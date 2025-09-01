Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei - Antena Sport

Răsturnare de situaţie în cazul atacantului Daniel Bîrligea, convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

Potrivit celor mai noi informaţii din interiorul echipei naţionale, selecţionerul Mircea Lucescu aşteaptă rezultatul RMN-ului în cazul lui Daniel Bîrligea. În funcţie de acest rezultat, selecţionerul va decide dacă va chema un jucător în locul lui Daniel Bîrligea.

Mircea Lucescu va decide dacă va chema un înlocuitor pentru Bîrligea după rezultatul RMN-ului atacantului

Atacantul FCSB-ului era dat anterior cert ca absent la următoarele jocuri ale naţionalei, cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat. El a fost înlocuit cu Denis Alibec.

Daniel Bîrligea a evoluat 4 meciuri pentru naţionala României. El a înscris singurul său gol sub tricolor în partida România – Cipru 4-1, din Liga Naţiunilor. Atacantul FCSB-ului a deschis atunci rapid scorul, în minutul 2.