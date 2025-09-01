Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei
EXCLUSIV

Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei

Publicat: 1 septembrie 2025, 18:19

Comentarii
Răsturnare de situaţie în cazul lui Daniel Bîrligea! Decizia luată de staff-ul naţionalei

Daniel Bîrligea, după golul marcat cu Cipru în Liga Naţiunilor / Profimedia Images

Răsturnare de situaţie în cazul atacantului Daniel Bîrligea, convocat de selecţionerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Canada şi Cipru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit celor mai noi informaţii din interiorul echipei naţionale, selecţionerul Mircea Lucescu aşteaptă rezultatul RMN-ului în cazul lui Daniel Bîrligea. În funcţie de acest rezultat, selecţionerul va decide dacă va chema un jucător în locul lui Daniel Bîrligea.

Mircea Lucescu va decide dacă va chema un înlocuitor pentru Bîrligea după rezultatul RMN-ului atacantului

Atacantul FCSB-ului era dat anterior cert ca absent la următoarele jocuri ale naţionalei, cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Daniel Bîrligea a suferit o accidentare în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Campioana României a mizat iniţial pe Mamadou Thiam pentru postul de vârf de atac, Bîrligea l-a înlocuit pe acesta la pauză, dar a fost nevoit să părăsească terenul în minutul 58, după ce s-a accidentat. El a fost înlocuit cu Denis Alibec.

Daniel Bîrligea a evoluat 4 meciuri pentru naţionala României. El a înscris singurul său gol sub tricolor în partida România – Cipru 4-1, din Liga Naţiunilor. Atacantul FCSB-ului a deschis atunci rapid scorul, în minutul 2.

Reclamă
Reclamă

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din SuceavaVal de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
Reclamă
  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Observator
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
17:59
Dennis Man, considerat o “țeapă” de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV
17:36
Decizia luată de Gigi Becali, după ce l-a scos din lot pe Vlad Chiricheș + Anunț despre viitorul lui Edjouma
17:18
Fundaș de Champions League pentru Cristi Chivu. Mutare neașteptată după eșecul cu Udinese
17:15
Farul – Petrolul, 21:00, LIVE TEXT. Echipa lui Zicu, în căutarea primei victorii după 3 înfrângeri în Liga 1
16:54
Andrei Nicolescu, dat pe spate de transferul lui Adrian Mazilu: “Un moment de referință pentru Dinamo”
16:45
UPDATEUltimele ore de mercato din vara lui 2025! Mutări spectaculoase pe bandă rulantă
Vezi toate știrile
1 VIDEOAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut 2 Dorinel Munteanu, ofertă surpriză din România! Răspunsul a venit pe loc 3 Jucătorul care le-a atras atenția specialiștilor după Dinamo – Hermannstadt: “Începe să-l facă uitat” 4 Dennis Man, protagonist într-o seară “neagră” pentru PSV. De 57 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva 5 Mirel Rădoi, reacţie dură după Botoşani – Universitatea Craiova 1-1: “N-am crezut că mai văd aşa ceva în 2025” 6 Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”