Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: "Mă rog să fie sănătoşi" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: “Mă rog să fie sănătoşi”

Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: “Mă rog să fie sănătoşi”

Publicat: 13 octombrie 2025, 19:51

Comentarii
Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: Mă rog să fie sănătoşi

Jucătorii naţionalei României / Sport Pictures

Dan Petrescu a lăudat naţionala României, după victoria obţinută dramatic în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au învins Austria cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ghiţă a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, căpitanul naţionalei României la ultimele două meciuri. Dennis Man şi Valentin Mihăilă sunt alţi doi jucători care au avut prestaţii bune pe Arena Naţională.

Dennis Man şi Valentin Mihăilă, remarcaţii lui Dan Petrescu, după România – Austria: “Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent”

Man şi Mihăilă, cei doi foşti jucători de la Parma, au fost remarcaţi şi de Dan Petrescu, după victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei. Fostul antrenor de la CFR Cluj a declarat că naţionala are mare nevoie de cei doi să fie sănătoşi şi în formă, pentru ca lucrurile să arate bine pentru tricolori.

În caz contrar, România va avea probleme. Daniel Bîrligea şi Ianis Hagi au fost alţi jucători remarcaţi de către fostul antrenor al echipei din Gruia:

“Mă rog ca Man și Mihăilă să fie sănătoși și în formă! Când ei joacă bine, echipa funcționează excelent. Uitați-vă la toate meciurile: dacă Man și Mihăilă sunt ok, apar rezultate!

Reclamă
Reclamă

Dacă nu, mai greu! Mi-a plăcut mult și Bîrligea. S-a sacrificat pentru echipă, și în atac, și în apărare. Excelent! Toți au jucat excelent, dar cei trei oameni din atac, plus Ianis au fost minunați. Ați văzut și cu el: l-a lăsat pe teren până la final și a scos acea pasă de gol în prelungiri”, a declarat Dan Petrescu, potrivit gsp.ro.

Nu au fost singurele laude primite de Dennis Man după meciul de duminică seară. Acesta a fost remarcat şi de către Gigi Becali, patronul FCSB-ului:

“Mi-a plăcut foarte mult Man. E fotbalist Man, nu l-ai văzut?”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazineReacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine a fost omul meciului în România - Austria 1-0?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Observator
Oraşul în care apartamentele şi chiriile s-au dublat în 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
Fanatik.ro
Luciano Spalletti a făcut topul celor mai buni jucători pe care i-a antrenat! Cine este românul, prezență surpriză printre Totti și Salah
22:50
LIVE SCOREIslanda – Franța, Irlanda de Nord – Germania și alte 6 meciuri se joacă ACUM
22:34
“Mircea, nu renunța!” Legendarul Emeric Ienei îl vrea pe Lucescu selecţioner la Mondial
22:20
VIDEORomânia – Luxemburg 3-1. Calificare în optimi la CE Echipe Seniori pentru naţionalele feminine şi masculine
22:16
VideoJurnal Antena Sport | David Cristofor prinde viteză
22:10
VideoJurnal Antena Sport | Nea Gică a fost şef de galerie şi la volei
22:06
VideoJurnal Antena Sport | Ianis Hagi a dat tonul la galerie
Vezi toate știrile
1 “Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial 2 VIDEORomânia – Austria 1-0. Virgil Ghiţă, gol în minutul 90+5 din centrarea lui Hagi! Victorie dramatică a tricolorilor 3 Posibilele adversare ale României la barajul pentru World Cup 2026 după victoria cu Austria 4 Lovitura pe piaţa transferurilor încercată de Gigi Becali! Primul fotbalist care poate semna în iarnă cu FCSB 5 EXCLUSIVIanis Hagi, căpitan în România – Austria. Decizia luată de Mircea Lucescu înaintea meciului “de foc” din preliminarii 6 Istvan Kovacs, criticat dur în Albania după meciul plin de scandal cu Serbia: “De ce naiba?”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Decizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca SteauaDecizia luată de MApN după ce Gigi Becali a anunţat că vrea să cumpere marca Steaua