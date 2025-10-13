Dan Petrescu a numit cei doi jucători care nu trebuie să mai lipsească de la naţională: "Mă rog să fie sănătoşi" - Antena Sport

Dan Petrescu a lăudat naţionala României, după victoria obţinută dramatic în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au învins Austria cu 1-0, graţie golului marcat de Virgil Ghiţă, în minutul 90+5, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Ghiţă a marcat golul victoriei cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, căpitanul naţionalei României la ultimele două meciuri. Dennis Man şi Valentin Mihăilă sunt alţi doi jucători care au avut prestaţii bune pe Arena Naţională.

Dennis Man şi Valentin Mihăilă, remarcaţii lui Dan Petrescu, după România – Austria: “Când ei joacă bine, echipa funcţionează excelent”

Man şi Mihăilă, cei doi foşti jucători de la Parma, au fost remarcaţi şi de Dan Petrescu, după victoria obţinută de tricolori în faţa Austriei. Fostul antrenor de la CFR Cluj a declarat că naţionala are mare nevoie de cei doi să fie sănătoşi şi în formă, pentru ca lucrurile să arate bine pentru tricolori.

În caz contrar, România va avea probleme. Daniel Bîrligea şi Ianis Hagi au fost alţi jucători remarcaţi de către fostul antrenor al echipei din Gruia:

“Mă rog ca Man și Mihăilă să fie sănătoși și în formă! Când ei joacă bine, echipa funcționează excelent. Uitați-vă la toate meciurile: dacă Man și Mihăilă sunt ok, apar rezultate!