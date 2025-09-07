"Să fie clar!" Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: "Să nu îl mai critice lumea" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după înfrângerea usturătoare suferită de România în amicalul cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Campania modestă de calificare la World Cup 2026 i-a atras mai multe critici selecţionerului de 80 de ani, dar Dumitru Dragomir nu îl vede vinovat pe acesta. Fostul şef de la LPF este de părere că aceasta este valoarea fotbalului românesc în acest moment.

Dumitru Dragomir îl apără pe Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Ştie ce are de făcut, dar nu are de unde să aleagă”

Dumitru Dragomir consideră că Mircea Lucescu nu are nicio vină şi că acesta lucrează cu ce are la dispoziţie. El a tras şi un semnal de alarmă în ceea ce priveşte juniorii din România şi susţine că fotbalul românesc nu va progresa, atâta timp cât nu vom avea centre care să îi pregătească aşa cum trebuie pe viitori fotbalişti ai ţării:

“Mă feresc să spun ceva. Convingerea mea este că Lucescu se pricepe mai bine decât bine. Va regla totul. Să nu-l mai critice lumea pe Lucescu, el nu are nicio vină aici. Asta e valoarea fotbalului românesc, să fie clar.

N-ați văzut că nici la tineret nu am reușit să îi învingem pe cei de la Kosovo? Până nu fac 4 centre de excelență în această țară cu condiții, cu vitaminizare, cu medicamentație, cu hrană, cu mari fotbaliști pe post de profesori, care să-i învețe. Noi nu avem știința jocului.