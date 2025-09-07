"Să fie clar!" Dumitru Dragomir sare în apărarea lui Mircea Lucescu: "Să nu îl mai critice lumea" - Antena Sport

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu, după înfrângerea usturătoare suferită de România în amicalul cu Canada, scor 0-3, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Campania modestă de calificare la World Cup 2026 i-a atras mai multe critici selecţionerului de 80 de ani, dar Dumitru Dragomir nu îl vede vinovat pe acesta. Fostul şef de la LPF este de părere că aceasta este valoarea fotbalului românesc în acest moment.
Dumitru Dragomir îl apără pe Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Ştie ce are de făcut, dar nu are de unde să aleagă”
Dumitru Dragomir consideră că Mircea Lucescu nu are nicio vină şi că acesta lucrează cu ce are la dispoziţie. El a tras şi un semnal de alarmă în ceea ce priveşte juniorii din România şi susţine că fotbalul românesc nu va progresa, atâta timp cât nu vom avea centre care să îi pregătească aşa cum trebuie pe viitori fotbalişti ai ţării:
“Mă feresc să spun ceva. Convingerea mea este că Lucescu se pricepe mai bine decât bine. Va regla totul. Să nu-l mai critice lumea pe Lucescu, el nu are nicio vină aici. Asta e valoarea fotbalului românesc, să fie clar.
N-ați văzut că nici la tineret nu am reușit să îi învingem pe cei de la Kosovo? Până nu fac 4 centre de excelență în această țară cu condiții, cu vitaminizare, cu medicamentație, cu hrană, cu mari fotbaliști pe post de profesori, care să-i învețe. Noi nu avem știința jocului.
Eu spun că Mircea Lucescu știe ce are de făcut, dar nu are de unde să aleagă. În afară de câțiva…”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.
După înfrângerea cu Canada, România va merge în Cipru, acolo unde va juca un meci extrem de important. În iunie, pe Arena Naţională, tricolorii lui Mircea Lucescu s-au impus cu 2-0. Cipru vine după înfrângerea de sâmbătă seară, din Austria, scor 0-1, obţinută de echipa lui Ralf Rangnick în urma unui penalty controversat.
- Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time
- Neluţu Varga, prima reacţie după accidentarea lui Louis Munteanu: “Asta mi s-a spus de la naţională”
- Soluția care i-a fost propusă lui Mircea Lucescu, după accidentarea lui Louis Munteanu: „Poate fi o variantă”
- Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România – Canada
- Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”