"Să plece dacă au demnitate!" Florin Prunea îi cere demisia lui Mircea Lucescu după Cipru - România 2-2: "Vai mama noastră" - Antena Sport

Publicat: 10 septembrie 2025, 8:46

Să plece dacă au demnitate! Florin Prunea îi cere demisia lui Mircea Lucescu după Cipru – România 2-2: Vai mama noastră

Florin Prunea / Sport Pictures

Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Mircea Lucescu şi a persoanelor din conducerea FRF, după remiza dintre Cipru şi România, scor 2-2. Fostul portar al naţionalei a criticat convocările făcute de “Il Luce” pentru această acţiune şi le cere tuturor celor aflaţi în fruntea fotbalului românesc să plece.

Prunea l-a criticat pe Dennis Man şi nu a putut înţelege de ce Vlad Dragomir, jucător care evoluează la Pafos şi s-a calificat cu formaţia din Cipru în faza principală UEFA Champions League, nu a fost convocat.

Florin Prunea, discurs incredibil după Cipru – România 2-2: “Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum”

Prunea le-a cerut tuturor celor din angrenajul echipei naţionale să îşi prezinte demisiile “dacă au demnitate” şi susţine că echipa naţională a României a ajuns “într-un hal fără de hal”:

”Suntem gata, ce să mai facem? Suntem vai de mama noastră. Uitați-vă, copilul ăsta (n.r. Vlad Dragomir) joacă în Champions League și nu a fost convocat. Joacă în Cipru în UCL și pe el nu l-a convocat. L-ați văzut cu Steaua Roșie Belgrad și cu Dinamo Kiev?

Păi îl compari pe ăsta cu Dennis Man? Ăla nu poate să alerge, voi l-ați văzut? Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum. Toți! Toți să plece dacă au demnitate. Au adus echipa națională într-un hal fără de hal”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)
  • *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
Pe ce loc va termina România în Grupa H?
