"Să plece dacă au demnitate!" Florin Prunea îi cere demisia lui Mircea Lucescu după Cipru - România 2-2: "Vai mama noastră" - Antena Sport

Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Mircea Lucescu şi a persoanelor din conducerea FRF, după remiza dintre Cipru şi România, scor 2-2. Fostul portar al naţionalei a criticat convocările făcute de “Il Luce” pentru această acţiune şi le cere tuturor celor aflaţi în fruntea fotbalului românesc să plece.

Prunea l-a criticat pe Dennis Man şi nu a putut înţelege de ce Vlad Dragomir, jucător care evoluează la Pafos şi s-a calificat cu formaţia din Cipru în faza principală UEFA Champions League, nu a fost convocat.

Florin Prunea, discurs incredibil după Cipru – România 2-2: “Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum”

Prunea le-a cerut tuturor celor din angrenajul echipei naţionale să îşi prezinte demisiile “dacă au demnitate” şi susţine că echipa naţională a României a ajuns “într-un hal fără de hal”:

”Suntem gata, ce să mai facem? Suntem vai de mama noastră. Uitați-vă, copilul ăsta (n.r. Vlad Dragomir) joacă în Champions League și nu a fost convocat. Joacă în Cipru în UCL și pe el nu l-a convocat. L-ați văzut cu Steaua Roșie Belgrad și cu Dinamo Kiev?

Păi îl compari pe ăsta cu Dennis Man? Ăla nu poate să alerge, voi l-ați văzut? Dacă au demnitate și onoare, toți demisia acum. Toți! Toți să plece dacă au demnitate. Au adus echipa națională într-un hal fără de hal”, a declarat Florin Prunea, potrivit digisport.ro.