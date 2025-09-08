Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: "Avem şanse să câştigăm" - Antena Sport

Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, este plin de încredere înaintea partidei cu România, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Chiar dacă tricolorii lui Mircea Lucescu s-au impus cu 2-0 în meciul din luna iunie, de pe Arena Naţională, Cipru are încredere după prestaţia din Austria.

Sâmbătă, Austria a câştigat cu 1-0 meciul cu Cipru, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer, dintr-un penalty controversat primit de gazde în repriza a doua. Cipru a avut mai multe şanse în meciul din weekend şi doar ghinionul a făcut ca aceştia să plece fără un punct din Austria.

Selecţionerul Ciprului crede că echipa sa poate învinge România: “Am rămas cu multe lucruri bune după meciul cu Austria”

Chiar dacă rezultatul din meciul precedent a fost unul dureros, ciprioţii sunt plini de încredere înaintea meciului de marţi seară cu România. Selecţionerul Apostolos Mantzios este de părere că echipa sa are şanse să câştige în faţa tricolorilor lui Mircea Lucescu, după ce echipa sa a rămas cu multe lucruri pozitive, în urma meciului din Austria:

“O să avem un al doilea meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună. O echipă cu care am jucat nu de mult, sper că ne cunoaștem de ajuns ambele echipe. Noi venim după un meci foarte bun cu probabil cea mai bună echipă din grupă. Din păcate nu am putut să avem un rezultat pozitiv.

În special după acest meci pe care l-am avut cu Austria am rămas cu mai multe lucruri bune și avem multe speranțe pentru următoarele meciuri. Ceea ce ne dorim pentru meciul de mâine e să avem un rezultat pozitiv. România nu este mai slabă decât anul trecut, dar are avem șanse să câștigăm mâine”, a declarat Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, înaintea meciului cu România.