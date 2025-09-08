Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: "Avem şanse să câştigăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm”

Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: “Avem şanse să câştigăm”

Publicat: 8 septembrie 2025, 18:04

Comentarii
Selecţionerul Ciprului, încrezător înaintea meciului cu România: Avem şanse să câştigăm

Apostolos Mantzios / Antena Sport

Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, este plin de încredere înaintea partidei cu România, din etapa a cincea a preliminariilor World Cup 2026. Chiar dacă tricolorii lui Mircea Lucescu s-au impus cu 2-0 în meciul din luna iunie, de pe Arena Naţională, Cipru are încredere după prestaţia din Austria.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sâmbătă, Austria a câştigat cu 1-0 meciul cu Cipru, scor 1-0, graţie unui gol marcat de Marcel Sabitzer, dintr-un penalty controversat primit de gazde în repriza a doua. Cipru a avut mai multe şanse în meciul din weekend şi doar ghinionul a făcut ca aceştia să plece fără un punct din Austria.

Selecţionerul Ciprului crede că echipa sa poate învinge România: “Am rămas cu multe lucruri bune după meciul cu Austria”

Chiar dacă rezultatul din meciul precedent a fost unul dureros, ciprioţii sunt plini de încredere înaintea meciului de marţi seară cu România. Selecţionerul Apostolos Mantzios este de părere că echipa sa are şanse să câştige în faţa tricolorilor lui Mircea Lucescu, după ce echipa sa a rămas cu multe lucruri pozitive, în urma meciului din Austria:

“O să avem un al doilea meci destul de dificil, cu o echipă foarte bună. O echipă cu care am jucat nu de mult, sper că ne cunoaștem de ajuns ambele echipe. Noi venim după un meci foarte bun cu probabil cea mai bună echipă din grupă. Din păcate nu am putut să avem un rezultat pozitiv.

În special după acest meci pe care l-am avut cu Austria am rămas cu mai multe lucruri bune și avem multe speranțe pentru următoarele meciuri. Ceea ce ne dorim pentru meciul de mâine e să avem un rezultat pozitiv. România nu este mai slabă decât anul trecut, dar are avem șanse să câștigăm mâine”, a declarat Apostolos Mantzios, selecţionerul Ciprului, înaintea meciului cu România.

Reclamă
Reclamă

Clasamentul Grupei H

  • 1. Bosnia – 4 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 3 meciuri – 9 puncte
  • 3. România – 4 meciuri – 6 puncte
  • 4. Cipru – 4 meciuri – 3 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Observator
Tânăr bătut cu bâta şi tăiat cu drujba de rude, la Zărneşti. O fată de 15 ani, implicată în scandal
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
Fanatik.ro
Povestea lui Ilie Balaci, legenda Universității Craiova. De ce a fost declarat cu cinci zile mai târziu decât data reală a nașterii, 8 septembrie 1956
18:04
A fost corect ce a făcut McLaren? Opinia lui Adrian Georgescu
17:13
Fundaşul Daniel Dumbrăvanu, internaţional al Republicii Moldova, a fost împrumutat de CFR Cluj la Voluntari
17:11
Bayer Leverkusen i-a găsit înlocuitor lui Erik ten Hag! Fostul selecţioner al Danemarcei revine pe banca tehnică
16:49
Alţi doi fotbalişti pleacă de la CFR Cluj! Unul dintre ei semnează cu o echipă din Liga 1
16:41
Javier Zanetti vrea România la World Cup 2026: “Sper din toată inima să se califice”. Cum l-a caracterizat pe Mircea Lucescu
16:30
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic 4 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 5 Dan Şucu, lovitură decisivă pentru Gigi Becali! Leo Bolgado ajunge la Rapid, după ce a fost dorit de FCSB 6 Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”