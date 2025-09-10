Selecţionerul Ciprului, supărat după 2-2 cu România: "Nu ne mulţumeşte. Puteam câştiga" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 10 septembrie 2025, 8:29

Apostolos Mantzios, în timpul meciului Cipru - România / Sport Pictures

Apostolos Matzios, selecţionerul Ciprului, nu este mulţumit în totalitate de remiza obţinută de echipa sa contra României, în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, graţie celor două goluri marcate de Drăguş în primele 18 minute, dar gazdele au reuşit să obţină un punct în cele din urmă.

Selecţionerul Ciprului a recunoscut că echipa sa nu a început bine meciul, dar a apreciat modul în care echipa sa şi-a găsit liniştea după cele două goluri încasate în debutul partidei. Reducerea diferenţei din prima repriză şi modul diferit de a aborda partida în partea secundă au făcut ca Cipru să nu piardă acest meci.

Apostolos Matzios, după Cipru – România 2-2: “Consider că în repriza a doua am fost mai buni”

Matzios consideră că echipa sa a fost mai bună în repriza secundă şi nu se poate mulţumi cu egalul, fiind de părere că Cipru putea chiar să câştige toate cele trei puse în joc marţi seară în meciul de la Nicosia:

“Cred că nu am început bine meciul. Cu toate că am închis jocul echipei României, am primit două goluri. Cred că acesta a fost punctul negativ al meciului și de aici am început să ne găsim liniștea și să ne facem jocul.

Am reușit să înscriem până în pauză și consider că în repriza a doua am fost mai buni. Nu doar că am reușit să egalăm, dar în ultimele minute puteam câștiga. În a doua repriză nu le-am dat ocazii să fie periculoși. Putem împărți meciul în două categorii: prima parte în care nu am fost așa buni și cea în care am fost mai buni.

Am crezut la 2-0 pentru România, am reușit să egalăm, dar este un rezultat care nu ne lasă mulțumiți pe deplin”, a declarat Apostolos Matzios, la conferinţa de presă.

Clasament Grupa H

  • 1. Bosnia 12p (+8)
  • 2. Austria 12p (+7)*
  • 3. România 7p (+4)
  • 4. Cipru 4p (-2)
  • 5. San Marino 0p (-17)
  • *Austria are patru meciuri disputate în această campanie de calificare, în timp ce toate celelalte echipe au jucat deja de cinci ori
Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
