Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: "E cel mai în formă jucător" - Antena Sport

Sorin Cârţu (69 de ani) nu şi-a ascuns nemulţumirea pentru faptul că Ştefan Baiaram (22 de ani) nu a fost folosit niciun minut de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) în partidele cu Canada şi Cipru. Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a susţinut că ar fi fost normal ca Baiaram să debuteze cu Canada. Totodată, l-ar fi văzut în teren şi la meciul cu Cipru.

După amicalul pierdut de tricolori cu scorul de 3-0, cu Canada, partidă ce s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, naţionala s-a încurcat cu Cipru în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, prin două goluri marcate rapid de Denis Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi, Louizou (min. 29) şi Charalampous (min. 76) marcând pentru ciprioţi.

Sorin Cârţu: “Nu am înţeles chemarea lui Baiaram şi neutilizarea lui”

”Am văzut și eu explicația lui Mircea, să nu uităm că a jucat bandajat și la Bașakșehir. Eu știu că nu contează dacă ești tânăr sau nu la națională, contează cine poate să te ajute cel mai mult.

Este cel mai în formă jucător al fotbalului românesc. El are forma asta sportivă prin meciurile internaționale, nu vorbesc de fotbalul intern. Nu ai ce alibi să-i găsești, este într-o formă sportivă. Nu am înțeles chemarea lui și neutilizarea lui. În primul rând, era 3-0 la partida cu Canada, în ideea în care vreau să mă ajute cu Cipru, îi iau de pe umeri debutul, tracul. Și așa era 3-0.

Trebuia să bagi niște jucători de combinație când au început ei să aibă controlul, eu așa aș fi gândit. Nu am experiența lui nea Mircea, dar am și eu vreo 30 de ani de antrenorat. În rest, n-am înțeles nimic”, a declarat Sorin Cârţu pentru digisport.ro.