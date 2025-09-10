Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: "E cel mai în formă jucător" - Antena Sport

Închide meniul
Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: "E cel mai în formă jucător"

Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: "E cel mai în formă jucător"

Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: “E cel mai în formă jucător”

Bogdan Stănescu Publicat: 10 septembrie 2025, 17:05

Sorin Cârţu, nemulţumit că Mircea Lucescu nu l-a folosit pe Ştefan Baiaram: E cel mai în formă jucător

Sorin Cârţu / Hepta

Sorin Cârţu (69 de ani) nu şi-a ascuns nemulţumirea pentru faptul că Ştefan Baiaram (22 de ani) nu a fost folosit niciun minut de către selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani) în partidele cu Canada şi Cipru. Preşedintele de onoare al Universităţii Craiova a susţinut că ar fi fost normal ca Baiaram să debuteze cu Canada. Totodată, l-ar fi văzut în teren şi la meciul cu Cipru.

După amicalul pierdut de tricolori cu scorul de 3-0, cu Canada, partidă ce s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY, naţionala s-a încurcat cu Cipru în preliminariile World Cup 2026. Tricolorii au condus cu 2-0, prin două goluri marcate rapid de Denis Drăguş (minutele 2 şi 18), dar s-au văzut egalaţi, Louizou (min. 29) şi Charalampous (min. 76) marcând pentru ciprioţi.

Sorin Cârţu: “Nu am înţeles chemarea lui Baiaram şi neutilizarea lui”

”Am văzut și eu explicația lui Mircea, să nu uităm că a jucat bandajat și la Bașakșehir. Eu știu că nu contează dacă ești tânăr sau nu la națională, contează cine poate să te ajute cel mai mult.

Este cel mai în formă jucător al fotbalului românesc. El are forma asta sportivă prin meciurile internaționale, nu vorbesc de fotbalul intern. Nu ai ce alibi să-i găsești, este într-o formă sportivă. Nu am înțeles chemarea lui și neutilizarea lui. În primul rând, era 3-0 la partida cu Canada, în ideea în care vreau să mă ajute cu Cipru, îi iau de pe umeri debutul, tracul. Și așa era 3-0. 

Trebuia să bagi niște jucători de combinație când au început ei să aibă controlul, eu așa aș fi gândit. Nu am experiența lui nea Mircea, dar am și eu vreo 30 de ani de antrenorat. În rest, n-am înțeles nimic, a declarat Sorin Cârţu pentru digisport.ro.

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, şi preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei, Mihai Stoica, au susţinut şi ei că Ştefan Baiaram şi Alex Mitriţă sunt printre cei mai în formă fotbalişti români în acest moment.

În sezonul acesta, Ştefan Baiaram a marcat 3 goluri în 7 meciuri disputate în Liga 1. El a înscris 3 goluri şi în cele 6 partide disputate de Universitatea Craiova în preliminariile Conference League. Baiaram a contribuit decisiv la calificarea oltenilor în grupa principală de Conference League.

Sezonul trecut, Baiaram a înscris 11 goluri şi a dat 4 assist-uri în cele 38 de meciuri în care a evoluat în campionat. A marcat un gol şi în Cupa României. Baiaram este cotat în prezent la 2 milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.

