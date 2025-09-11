Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor - Antena Sport

Închide meniul
Echipa naţională

Statistica nedorită în care România e lideră după egalul din Cipru. Calculele specialiștilor

Andrei Nicolae Publicat: 11 septembrie 2025, 8:22

Jucătorii celor de la România și Cipru, în timpul meciului de la Nicosia / Sport Pictures

România mai are doar șanse matematice de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul preliminariilor, iar statisticienii au ajuns și ei la această concluzie. Ba mai mult, specialiștii au oferit un verdict în ceea ce privește naționala lui Mircea Lucescu, unul care îi plasează pe “tricolori” pe o poziție fruntașă.

Concret, România este țara cu cele mai mari șanse să ajungă la barajul pentru World Cup 2026, turneu transmis în exclusivitate de universul Antena.

Cum arată calculele specialiștilor

Odată cu partidele din preliminariile Cupei Mondiale care au avut loc în luna septembrie, statisticienii de la Football Meets Data au realizat un nou set de calcule și probabilități. Printre acestea, s-au numărat și șansele anumitor naționale de a merge la barajul pentru turneul final din America de Nord, iar România se află pe primul loc cu un procent covârșitor.

Remiza rușinoasă cu Cipru din etapa a cincea a preliminariilor, scor 2-2, i-a făcut pe “tricolorii” lui Mircea Lucescu să aibă în prezent o probabilitate de 99% de a merge la baraj. România nu ar urma să obțină acest loc de pe urma poziției din grupa preliminară, ci a clasării pe primul loc în grupa de Nations League de anul trecut.

În plus, cei de la Football Meets Data au remarcat un alt aspect uluitor pentru naționala noastră. Dacă România are 99% șanse de a merge la baraj, restul țărilor din Europa au împreună un procent de 14%.

Printre țările peste care poate da țara noastră la barajul pentru World Cup 2026, cele cu șansele cele mai mari de a ne întâlni sunt Italia, Turcia și Ucraina.

Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
