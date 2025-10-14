Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre "eroul" naţionalei din meciul cu Austria: "Va contribui semnificativ" - Antena Sport

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, înainte să devină “eroul” României în meciul cu Austria. Fundaşul naţionalei în vârstă de 27 de ani s-a adaptat perfect în Germania, la Hannover.

Impresarul lui Virgil Ghiţă a oferit detalii despre cum se descurcă fundaşul român în Bundesliga 2. Enrico Sposato a avut doar cuvinte de laudă la adresa internaţionalului român.

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, după ce a fost “eroul” României în meciul cu Austria

Impresarul fundaşului naţionalei a mai declarat că acesta are mari şanse să-şi continue cariera la cel mai înalt nivel, în următorii cinci ani, fanii şi cei din conducerea lui Hannover fiind foarte mulţumiţi de el.

“Virgil s-a adaptat foarte bine la viața și fotbalul din Germania — atât pe teren, cât și în afara lui. Profesionalismul, consecvența și mentalitatea sa au lăsat o impresie puternică în cadrul clubului și în rândul suporterilor. S-a adaptat la cerințele tactice și fizice ale campionatului, iar acest lucru l-a ajutat să crească și mai mult ca jucător.

În următorii cinci ani, îl văd să continue pe această cale pozitivă și să se impună ca un jucător cheie într-un campionat european de top. Totodată, Virgil Ghiță va contribui semnificativ și la echipa națională a României.