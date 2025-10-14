Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre "eroul" naţionalei din meciul cu Austria: "Va contribui semnificativ" - Antena Sport

Închide meniul
Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre "eroul" naţionalei din meciul cu Austria: "Va contribui semnificativ"

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre "eroul" naţionalei din meciul cu Austria: "Va contribui semnificativ"

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ”

Publicat: 14 octombrie 2025, 13:21

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre eroul naţionalei din meciul cu Austria: Va contribui semnificativ

Virgil Ghiţă, după golul marcat în România - Austria 1-0/ Profimedia

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, înainte să devină “eroul” României în meciul cu Austria. Fundaşul naţionalei în vârstă de 27 de ani s-a adaptat perfect în Germania, la Hannover.

Impresarul lui Virgil Ghiţă a oferit detalii despre cum se descurcă fundaşul român în Bundesliga 2. Enrico Sposato a avut doar cuvinte de laudă la adresa internaţionalului român.

Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi, după ce a fost “eroul” României în meciul cu Austria

Impresarul fundaşului naţionalei a mai declarat că acesta are mari şanse să-şi continue cariera la cel mai înalt nivel, în următorii cinci ani, fanii şi cei din conducerea lui Hannover fiind foarte mulţumiţi de el.

“Virgil s-a adaptat foarte bine la viața și fotbalul din Germania — atât pe teren, cât și în afara lui. Profesionalismul, consecvența și mentalitatea sa au lăsat o impresie puternică în cadrul clubului și în rândul suporterilor. S-a adaptat la cerințele tactice și fizice ale campionatului, iar acest lucru l-a ajutat să crească și mai mult ca jucător.

În următorii cinci ani, îl văd să continue pe această cale pozitivă și să se impună ca un jucător cheie într-un campionat european de top. Totodată, Virgil Ghiță va contribui semnificativ și la echipa națională a României.

Este ambițios, cu picioarele pe pământ și dorește constant să se perfecționeze, ceea ce ne face pe noi, cei din conducerea M-soccer (n.r. agenția de impresariat), încrezători în traiectoria sa pe termen lung în Germania, unde ne aflăm acum”, a declarat Enrico Sposato, impresarul lui Virgil Ghiţă, conform digisport.ro.

Virgil Ghiţă a marcat golul victoriei cu Austria în ultimul minut, cu o lovitură de cap, din centrarea excelentă a lui Ianis Hagi. România a obţinut astfel o victorie uriaşă, care o menţine în cursa pentru calificarea directă la World Cup 2026.

Rezumat România – Austria 1-0

Şofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcareŞofer român de TIR, acuzat de crimă în Italia. A înjunghiat mortal un conaţional, într-o parcare
