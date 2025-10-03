Antrenorul lui Young Boys s-a amuzat când a vorbit despre Gigi Becali: "Am fost foarte bine informat" - Antena Sport

Antrenorul formației Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat după victoria cu 2-0 cu FCSB, în etapa a doua a Europa League, că adversarii i-au subestimat puțin echipa.
Elveţienii s-au impus pe Arena Națională grație reușitelor lui Joel Monteiro.
Giorgio Contini: “Poate ne-au subestimat puțin”
“Am pregătit cât se poate de bine meciul, știam că dacă FCSB e lăsată să își facă jocul atunci vom avea probleme. Poate că adversarii ne-au subestimat puțin, dar s-a văzut clar în repriza a doua, după ce au fost făcute și schimbările, că FCSB are calitate și știe să joace fotbal.
Când toți jucătorii lor de calitate se află pe teren sunt foarte greu de contracarat. Așa cum s-a văzut și azi în repriza a doua, când au jucat un fotbal adevărat“, a spus Contini în conferința de presă de după meci, potrivit agerpres.ro.
Când a fost întrebat dacă anunțul prematur al lui Gigi Becali privind echipa de start l-a ajutat, Contini s-a amuzat pe seama situației: “Trebuie să confirm, da, am fost foarte bine informat. Dar nu, acest lucru nu ne-a ajutat; ne-am axat pe propriul nostru joc și am reușit să câștigăm“.
În plus, antrenorul s-a arătat mulțumit de joc și rezultat, dar a subliniat că formația sa trebuia să marcheze și al treilea gol.
“Sunt foarte fericit de joc și de rezultat. Am sperat să începem foarte bine meciul, ceea ce s-a și întâmplat. Am dominat prima repriză, așa că nu pot fi decât foarte mulțumit. E clar că în prima repriză ar fi trebuit să fructificăm și celelalte șanse pe care le-am avut.
Ar fi trebuit să marcăm și al treilea gol. Pentru că în repriza secundă ne așteptam la o reacție din partea adversarului, ceea ce s-a și întâmplat. Ne-am bazat în partea a doua a jocului pe defensivă și contraatac, ceea ce nu ne-a ieșit de fiecare dată. Însă sunt mulțumit de rezultat“, a explicat el.
FCSB va juca următorul meci cu Bologna (23 octombrie, București), iar apoi cu FC Basel (6 noiembrie, în deplasare), Steaua Roșie (27 noiembrie, la Belgrad), Feyenoord (11 decembrie, la București), Dinamo Zagreb (22 ianuarie, în deplasare) și Fenerbahce (29 ianuarie, la București).
