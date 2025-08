"Calitate și caracter". Reacția lui Edi Iordănescu, după calificarea dramatică din Europa League cu Legia Varșovia - Antena Sport

“E o seară fericită pentru noi. Nu a fost ușor, dar suntem în runda următoare. Sunt mândru de echipă, pentru că a arătat calitate și caracter. Cred că am avansat datorită..fotbalului. I-am respectat pe cei de la Banik, dar am controlat meciul. Cred că această calificare este meritată pe deplin. Da, am fost puțin prea precauți uneori, dar sunt în continuare fericit și mândru de echipă. În același timp, le mulțumesc fanilor pentru susținerea de pe parcursul meciului.

Legia este imprevizibilă, e greu de citit, vom fi mai puternici pe viitor. Jocul nostru se schimbă, uneori atacăm pe mijloc, alteori pe benzi. Mi-a plăcut că atunci când am împins mingea în zona de pedeapsă a adversarilor și am creat ocazii, i-am provocat să facă greșeli.

A fost ăsta cel mai bun meci al nostru? Am jucat briliant în fața lui Lech Poznan. Meciul din Supercupă nu a fost ușor. Am jucat de asemenea foarte bine lla Ostrava (n.r. în meciul tur cu Banik), ca și astăzi. Obiectivul meu este să scot din echipa asta tot ce se poate“, a declarat Iordănescu la conferința de presă, potrivit legionsci.com.