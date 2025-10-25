Câţi bani a încasat FCSB de la UEFA! Campioana României, la coada clasamentului - Antena Sport

FCSB a început cu dreptul grupa principală Europa League, cu o victorie pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles, scor 1-0. Au urmat două meciuri pe Arena Naţională, dar campioana României nu a reuşit să se impună.

Mai întâi, FCSB a fost învinsă de elveţienii de la Young Boys Berna, scor 0-2, după care a urmat înfrângerea de joi, tot pe teren propriu, în faţa italienilor de la Bologna, scor 1-2.

Câţi bani a încasat FCSB de la UEFA, după primele trei etape din Europa League

Dacă după primele trei etape, FCSB este pe locul 28, cu 3 puncte, în topul sumelor câştigate de la UEFA, echipa lui Gigi Becali stă mult mai rău. Concret, doar două echipe sunt sub FCSB la acest capitol.

FCSB a încasat până acum 6,9 milioane de euro de la UEFA, sumă la care nu se adaugă banii din bilete. Malmo şi Genk sunt cele două echipe care au primit mai puţin bani până acum. Lui Malmo i-au intrat în cont 6,5 milioane de euro, în timp ce Genk a obţinut 6,1 milioane de euro.

Campioana României mai are nevoie de rezultate pozitive în următoarele cinci partide rămase din Europa League, dacă vrea să mai primească bani de la UEFA. Până acum, FCSB a încasat 4,3 milioane de euro pentru calificarea în faza principală, 530.000 de euro din tururile preliminare, 450.000 de euro pentru succesul din Olanda, contra lui Go Ahead Eagles, dar şi 1,5 milioane din marketpool.