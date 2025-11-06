Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional” - Antena Sport

Închide meniul
Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional"

Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional"

Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: „De nivel internațional”

Publicat: 6 noiembrie 2025, 17:49

Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel: De nivel internațional”

Jucătorii FCSB-ului, la finalul unui meci/ Profimedia

Trei jucători ai FCSB-ului au fost lăudați de Iasmin Latovlevici (39 de ani) înaintea confruntării cu Basel, din etapa a patra a grupei de Europa League. Partida din Elveția se va disputa azi, de la ora 19:45, și va fi în format live text pe as.ro. 

Iasmin Latovlevici i-a remarcat pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), Darius Olaru (27 de ani) și pe Daniel Bîrligea (25 de ani) înaintea duelului cu Basel. Fostul fundaș al campioanei a declarat că aceștia trei sunt jucători de „nivel internațional” la FCSB. 

Cei trei jucători ai FCSB-ului lăudați înaintea meciului cu Basel 

„(n.r. pe cine identifici pentru nivelul acesta internațional ca fiind puncte forte pentru FCSB?) Eu cred că Târnovanu. Și noi am avut momente când Tătărușanu (n.r. Ciprian Tătărușanu) a fost cel mai bun jucător. Asta este, trebuie acceptăm și asta. Mai e Olaru, Bîrligea, care are o încredere mare, mai sunt”, a declarat Iasmin Latovlevici, conform digisport.ro, înainte de Basel – FCSB. 

Toți cei trei jucători lăudați de Iasmin Latovlevici de la FCSB au fost anunțați titulari de Gigi Becali pentru partida cu Basel, din această seară. 

Echipele probabile la Basel – FCSB:  

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.  

Antrenor: Elias Charalambous.  

Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Schmid – Metinho, Leroy – Soticek, Shaqiri, Otele – Ajeti.  

Antrenor: Ludovic Magnin.  

Ce a declarat Darius Olaru înainte de Basel – FCSB 

Darius Olaru s-a declarat convins de faptul că FCSB are o șansă importantă să învingă în Elveția. Căpitanul roș-albaștrilor a transmis că fiecare jucător trebuie să alerge unul pentru celălalt și să se mobilizeze la maxim pentru a aduce la București cele trei puncte.  

„Trebuie să ne mobilizăm, să alergăm unul pentru celălalt și zic eu că avem o șansă bună să obținem victoria acolo.  

La fel ca și noi, și ei au fost adversari grei. Mergem acolo să ne jucăm șansa și sper eu să ne întoarcem cu o victorie”, a declarat Darius Olaru, înainte de Basel – FCSB. 

