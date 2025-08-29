Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene. Fostul internațional a analizat cele două echipe și știe de ce au avut succes, pe plan extern.

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a obținut un loc în grupa principală a Conference League, după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off.

Ce a spus Ilie Dumitrescu după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene

În opinia lui Ilie Dumitrescu, Universitatea Craiova a prestat un joc bun în Europa pentru că nu a avut probleme de lot.

De cealaltă parte, fostul internațional a remarcat și problemele medicale de la FCSB, însă a transmis că echipa lui Gigi Becali are la dispoziție un lot numeros, cu soluții bune și pe banca de rezerve.

„Dacă facem o diferență între Craiova și FCSB, ei (n.r. oltenii) nu au avut accidentări. Și au mers pe principiul rotației, cu o echipă în campionat și una în Europa. Și nici nu au avut suspendări. Aici e diferența.