Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene. Fostul internațional a analizat cele două echipe și știe de ce au avut succes, pe plan extern.
FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a obținut un loc în grupa principală a Conference League, după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off.
Ce a spus Ilie Dumitrescu după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene
În opinia lui Ilie Dumitrescu, Universitatea Craiova a prestat un joc bun în Europa pentru că nu a avut probleme de lot.
De cealaltă parte, fostul internațional a remarcat și problemele medicale de la FCSB, însă a transmis că echipa lui Gigi Becali are la dispoziție un lot numeros, cu soluții bune și pe banca de rezerve.
„Dacă facem o diferență între Craiova și FCSB, ei (n.r. oltenii) nu au avut accidentări. Și au mers pe principiul rotației, cu o echipă în campionat și una în Europa. Și nici nu au avut suspendări. Aici e diferența.
Mă uitam, FCSB are așa (n.r. rezerve) Alibec, Politic, Tavi Popescu, Alhassan, Edjouma, Chiricheș. De la mijloc în sus e o echipă”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri
România a beneficiat de cele trei victorii obţinut joi seară de echipele româneşti în cupele europene. FCSB a defilat în meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, în timp ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-a câştigat meciurile din Conference League.
Chiar dacă doar FCSB şi Universitatea Craiova au mers mai departe, cele trei victorii contează pentru România, care a urcat pe locul 21 în clasament.