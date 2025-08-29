Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene

Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 12:27

Comentarii
Concluzia lui Ilie Dumitrescu, după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene

Hepta

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene. Fostul internațional a analizat cele două echipe și știe de ce au avut succes, pe plan extern.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB s-a calificat în grupa principală de Europa League după ce a trecut de Aberdeen, în play-off, cu scorul general de 5-2. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a obținut un loc în grupa principală a Conference League, după ce a învins-o pe Bașakșehir, cu scorul general de 5-2, în play-off.

Ce a spus Ilie Dumitrescu după ce FCSB și Universitatea Craiova s-au calificat în cupele europene

În opinia lui Ilie Dumitrescu, Universitatea Craiova a prestat un joc bun în Europa pentru că nu a avut probleme de lot.

De cealaltă parte, fostul internațional a remarcat și problemele medicale de la FCSB, însă a transmis că echipa lui Gigi Becali are la dispoziție un lot numeros, cu soluții bune și pe banca de rezerve.

„Dacă facem o diferență între Craiova și FCSB, ei (n.r. oltenii) nu au avut accidentări. Și au mers pe principiul rotației, cu o echipă în campionat și una în Europa. Și nici nu au avut suspendări. Aici e diferența.

Reclamă
Reclamă

Mă uitam, FCSB are așa (n.r. rezerve) Alibec, Politic, Tavi Popescu, Alhassan, Edjouma, Chiricheș. De la mijloc în sus e o echipă”, a spus Ilie Dumitrescu, la digisport.ro.

FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri

România a beneficiat de cele trei victorii obţinut joi seară de echipele româneşti în cupele europene. FCSB a defilat în meciul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, în timp ce Universitatea Craiova şi CFR Cluj şi-a câştigat meciurile din Conference League.

Chiar dacă doar FCSB şi Universitatea Craiova au mers mai departe, cele trei victorii contează pentru România, care a urcat pe locul 21 în clasament.

Vremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai caldVremea 1-29 septembrie 2025. Vara intră în prelungiri, cu temperaturi de 35 de grade. Unde va fi cel mai cald
Reclamă

În acest moment, România are 22.750 şi se află peste ţări precum Croaţia, Ungaria şi Serbia. Faptul că FCSB şi Universitatea Craiova s-au calificat în Europa League, respectiv Conference League, ne dau speranţe că ţara noastră mai poate urca în clasament şi că în viitor, campioana îşi va începe parcursul în turul 2 preliminar Champions League.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, FCSB şi Universitatea Craiova trebuie să facă puncte în continuare şi în toamnă, iar România să fie măcar printre primele 23 de ţări ale Europei în acest clasament.

Cum se calculează? Punctele obţinute de echipe se adună, după care se împart la numărul de echipe din ţara respectivă care au luat startul în cupele europene. În ceea ce priveşte România, este vorba de patru echipe. O victorie primeşte două puncte, în timp ce un egal primeşte un punct.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Observator
Unde se face profitul cel mai mare în România şi ce afaceri să eviţi. Guda: "Pe textile e jale mare"
Motivul pentru care noul director general de la Romsilva vrea să iasă la pensie mai devreme cu bani mai mulți. Ce decizie a luat instanța în cazul lui Jean Vișan
Fanatik.ro
Motivul pentru care noul director general de la Romsilva vrea să iasă la pensie mai devreme cu bani mai mulți. Ce decizie a luat instanța în cazul lui Jean Vișan
12:06
Adrian Mazilu s-a întors în România pentru a semna cu Dinamo: “Am venit pentru a câştiga trofee şi a arăta cine sunt”
11:42
Venus Williams, prima victorie la un Grand Slam după patru ani! Succes la dublu pentru legenda de 45 de ani
10:59
NEWS ALERTJose Mourinho a fost demis de Fenerbahce
10:47
“Cu basculanta, cu ce pleacă?” Gigi Becali l-a ironizat pe Octavian Popescu şi a avertizat: “Nu e debandadă la FCSB”
10:09
FCSB, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, victorii pentru coeficientul României! Salt de trei locuri
9:47
Jannik Sinner şi Alexander Zverev au defilat în turul 2 de la US Open 2025
Vezi toate știrile
1 Mirel Rădoi le-a cerut scuze jucătorilor săi şi le-a dat o veste mare după calificarea istorică în grupa UECL! 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Care sunt posibilii adversari ai FCSB-ului, din grupa principală a Europa League 4 Câți bani va încasa Universitatea Craiova după calificarea istorică în Conference League 5 FCSB – Aberdeen 3-0! Roş-albaştrii, din nou în grupa Europa League! Olaru a reuşit o “dublă”, Şut, gol superb 6 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”