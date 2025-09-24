Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului - Antena Sport

Antrenorul lui Go Ahead Eagles a aflat la conferința de presă faptul că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului. Melvin Boel a fost surprins de declarațiile patronului campioanei.

Melvin Boel a transmis că antrenorul ar trebui să se decidă asupra primului 11 al FCSB-ului, și nu patronul.

Reacția antrenorului lui Go Ahead Eagles înaintea meciului cu FCSB

„Eu consider că antrenorul ar trebui să decidă formula de start, dar asta este structura lor”, a declarat antrenorul lui Go Ahead Eagles, înaintea meciului cu FCSB, la conferința de presă.

FCSB va debuta în grupa de Europa League pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.

FCSB se va mai duela cu Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce în grupa de Europa League.