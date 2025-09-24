Cum a reacționat antrenorul lui Go Ahead Eagles când a aflat că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului - Antena Sport

Antrenorul lui Go Ahead Eagles a aflat la conferința de presă faptul că Gigi Becali a anunțat deja echipa de start a FCSB-ului. Melvin Boel a fost surprins de declarațiile patronului campioanei.
Melvin Boel a transmis că antrenorul ar trebui să se decidă asupra primului 11 al FCSB-ului, și nu patronul.
Reacția antrenorului lui Go Ahead Eagles înaintea meciului cu FCSB
„Eu consider că antrenorul ar trebui să decidă formula de start, dar asta este structura lor”, a declarat antrenorul lui Go Ahead Eagles, înaintea meciului cu FCSB, la conferința de presă.
FCSB va debuta în grupa de Europa League pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Partida se va disputa joi, de la ora 19:45, și va fi în format live text, pe AS.ro.
FCSB se va mai duela cu Young Boys, Bologna, Basel, Steaua Roșie Belgrad, Feyenoord, Dinamo Zagreb și cu Fenerbahce în grupa de Europa League.
Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru Go Ahead Eagles – FCSB
După eșecul cu Botoșani din Liga 1, scor 1-3, Gigi Becali s-a hotărât să scoată mai mulți jucători din primul 11. În acest context, în meciul cu olandezii, Denis Alibec, David Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac și Malcom Edjouma urmează să fie titularizați.
„Avem două echipe, vom vedea echipa a doua joi. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, Cisotti stânga, Olaru. Nu e chiar a doua, dar…în apărare, Graovac, Popescu, Ngezana și Kiki. Pe Alibec de ce l-am luat? Să joace fotbal, ia să joace! Pe Edjouma, pe Kiki? Ia jucați, mă!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
Cum ar putea să arate echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Go Ahead Eagles:
FCSB: Târnovanu – Graovac, Popescu, Ngezana, Kiki – Edjouma, Olaru, Alhassan – Miculescu, Alibec, Cisotti.
