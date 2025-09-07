Adversara FCSB-ului din Europa League s-a întărit! Fotbalistul de 13 milioane de euro a fost prezentat oficial - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Adversara FCSB-ului din Europa League s-a întărit! Fotbalistul de 13 milioane de euro a fost prezentat oficial

Publicat: 7 septembrie 2025, 17:37

Cadru din meciul Vitoria Guimaraes - FC Porto / Getty Images

FCSB va înfrunta adversari importanți în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României va da peste nume grele din fotbalul european, formații cu „pedigree” în ceea ce privește prezența în cele mai importante competiții inter-cluburi.

Una dintre adversarele roș-albaștrilor va fi Steaua Roșie Belgrad. Gruparea din campionatul Serbiei a oficializat transferul unui jucător evaluat pe Transfermarkt la 13 milioane de euro.

Steaua Roșie Belgrad, transfer al unui portughez cotat la 13 milioane de euro

Steaua Roșie Belgrad va primi vizita FCSB-ului pe data de 27 noiembrie, într-un meci din faza principală a UEFA Europa League. Gruparea din Serbia a rezolvat un transfer important înainte de prima etapă din cupele europene.

Potrivit unui comunicat publicat pe site-ul oficial al clubului, portughezul Tomas Handel a semnat un contract valabil pe patru sezoane. El a fost adus de la Vitoria Guimaraes în schimbul a 3,1 milioane de euro.

Suma de transfer este una de neînțeles, în condițiile în care site-ul de specialitate Transfermarkt evaluează mijlocașul de 24 de ani la 13 milioane de euro.

Acesta a făcut parte și din lotul naționalei sub 21 de ani a Portugaliei, pentru care a strâns 3 selecții. El a fost format de către Vitoria Guimaraes și a adunat 118 apariții în tricoul portughezilor.

Programul FCSB în UEFA Europa League:

Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

 

