Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: "15 puncte facem!" - Antena Sport

“Feyenoord? E bine, nu? Facem rețetă din bilete. Eu vreau adversari slabi ca să câștig Europa League. Prima dată să-i bat pe ăștia slabi, iar în finală să cad cu ăla puternic ca să pună Dumnezeu mâna și să câștigăm. Eu zic că pe Feyenoord și Dinamo Zagreb le putem bate.

MM așa voia, cu Fenerbahce la București. Steaua Roșie în deplasare? E bun! Voi merge la meciuri. Ce, mai am emoții? Acum merg la spectacol, la teatru.

Astea sunt toate echipe pe care le putem învinge. Doar Fenerbahce e echipă foarte puternică, e greu cu ei.

La meciurile de acasă, din respect pentru fani, vom juca cu titularii, adică cu echipa cea ma bună. În deplasare, nu vom mai juca așa. Noi trebuie să vedem ce facem în campionat. Să intrăm pe locul 4-5 și după mai vedem.

E bine că jucăm cu echipele mai tari la noi acasă. Avem și rețetă financiară, dar avem și curaj ca să câștigăm pentru că vom avea susținerea fanilor”, a declarat Gigi Becali.