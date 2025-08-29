Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: "15 puncte facem!" - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție după tragerea la sorți a grupei principale de Europa League. Patronul campioanei a venit cu un verdict despre sezonul pe care îl va avea echipa sa.
FCSB se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, în actualul sezon de Europa League.
Ce a spus Gigi Becali după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League
În opinia lui Gigi Becali, FCSB va aduna 15 puncte în noul sezon de Europa League, Patronul campioanei este convins că elevii lui Elias Charalambous se pot califica, din nou, în primăvara europeană.
“8 meciuri sunt, nu? Alea de acasă, să zicem că facem 9 puncte, câștigăm 3. Și alea de afară, să zicem că facem de acolo încă 6. 6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel și să facem mai multe. Nu sunt echipe pe care noi nu le putem bate”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.
Cum arată programul meciurilor din Europa League:
- Etapa 1: 24-25 septembrie
- Etapa 2: 2 octombrie
- Etapa 3: 23 octombrie
- Etapa 4: 6 noiembrie
- Etapa 5: 27 noiembrie
- Etapa 6: 11 decembrie
- Etapa 7: 22 ianuarie
- Etapa 8: 29 ianuarie
- Play-off: 19 și 26 februarie 2026
- Optimi: 12 și 19 martie 2026
- Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
- Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
- Finala: 20 mai 2026
