Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: "15 puncte facem!" - Antena Sport

Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: "15 puncte facem!"

Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: "15 puncte facem!"

Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: “15 puncte facem!”

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 15:13

Gigi Becali a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League și a dat verdictul: 15 puncte facem!

Gigi Becali a oferit o reacție după tragerea la sorți a grupei principale de Europa League. Patronul campioanei a venit cu un verdict despre sezonul pe care îl va avea echipa sa.

FCSB se va duela cu Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie, Young Boys, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles, în actualul sezon de Europa League.

Ce a spus Gigi Becali după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League

În opinia lui Gigi Becali, FCSB va aduna 15 puncte în noul sezon de Europa League, Patronul campioanei este convins că elevii lui Elias Charalambous se pot califica, din nou, în primăvara europeană.

“8 meciuri sunt, nu? Alea de acasă, să zicem că facem 9 puncte, câștigăm 3. Și alea de afară, să zicem că facem de acolo încă 6. 6 cu 9, facem 15 puncte. Să dea Dumnezeu să mă înșel și să facem mai multe. Nu sunt echipe pe care noi nu le putem bate”, a spus Gigi Becali, la digisport.ro.

Cum arată programul meciurilor din Europa League:

  • Etapa 1: 24-25 septembrie
  • Etapa 2: 2 octombrie
  • Etapa 3: 23 octombrie
  • Etapa 4: 6 noiembrie
  • Etapa 5: 27 noiembrie
  • Etapa 6: 11 decembrie
  • Etapa 7: 22 ianuarie
  • Etapa 8: 29 ianuarie
  • Play-off: 19 și 26 februarie 2026
  • Optimi: 12 și 19 martie 2026
  • Sferturi: 9 și 16 aprilie 2026
  • Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026
  • Finala: 20 mai 2026

Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o primă recţie după ce campioana României şi-a aflat adversarele din grupa principală Europa League. Becali este încântat de echipele pe care le va întâlni, mai ales de cele care vor veni la Bucureşti.

Pe Arena Naţională vor veni echipe precum Feyenoord, Fenerbahce, Young Boys şi Bologna. Dinamo Zagreb, Steaua Roşie Belgrad, Basel şi Go Ahead Eagles vor fi echipele pe care FCSB le va întâlni în deplasare.

Becali este de părere că FCSB se poate bate cu toate echipele, mai puţin cu Fenerbahce. De asemenea, el le-a promis fanilor că va folosi cea mai bună echipă atunci când va juca acasă:

“Feyenoord? E bine, nu? Facem rețetă din bilete. Eu vreau adversari slabi ca să câștig Europa League. Prima dată să-i bat pe ăștia slabi, iar în finală să cad cu ăla puternic ca să pună Dumnezeu mâna și să câștigăm. Eu zic că pe Feyenoord și Dinamo Zagreb le putem bate.

MM așa voia, cu Fenerbahce la București. Steaua Roșie în deplasare? E bun! Voi merge la meciuri. Ce, mai am emoții? Acum merg la spectacol, la teatru.

Astea sunt toate echipe pe care le putem învinge. Doar Fenerbahce e echipă foarte puternică, e greu cu ei.

La meciurile de acasă, din respect pentru fani, vom juca cu titularii, adică cu echipa cea ma bună. În deplasare, nu vom mai juca așa. Noi trebuie să vedem ce facem în campionat. Să intrăm pe locul 4-5 și după mai vedem.

E bine că jucăm cu echipele mai tari la noi acasă. Avem și rețetă financiară, dar avem și curaj ca să câștigăm pentru că vom avea susținerea fanilor”, a declarat Gigi Becali.

