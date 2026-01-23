Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă” - Antena Sport

FCSB are nevoie de o minune pentru a obține calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după înfrângerea clară suferită contra celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală.
Campioana României a pierdut fără drept de apel, asta deși a redus din diferență înainte de pauză, după golul marcat de atacantul Daniel Bîrligea.
FCSB – ZERO ca joc la Zagreb
FCSB a făcut un meci catastrofal la Zagreb, acolo unde a încasat nu mai puțin de patru goluri. Defensiva roș-albaștrilor a făcut mari erori pentru un asemenea nivel, iar croații au speculat din plin lipsa de minute a lui Dawa.
După fluierul final, Elias Charalambous a avut un discurs fără precedent la adresa jucătorilor săi și a transmis că echipa poate și retrograda în campionatul intern, dacă ceva nu se va schimba.
„Adversarul nu a trebuit să facă foarte multe pentru a câștiga azi. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic. Le-am făcut un meci ușor, sunt foarte dezamăgit. Trebuie să se schimbe ceva. Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, altfel ar fi stat lucrurile. Nu putem avea pretenții când jucăm așa. Dacă nu ne e foame de fotbal, nu contează cu cine joci.
Probabil că nu am mai progresat din ultimii doi ani, de asta spun că trebuie schimbat ceva. Nu mi-a plăcut atitudinea, trebuie să avem un spirit de luptă. Nu știu ce trebuie să se schimbe, poate odată cu noii jucători vom avea acel spirit. Nu am făcut nimic ca să oprim adversarul să înscrie, doar am călcat pe teren și i-am lăsat să marcheze, nu am fost motivați.
Primim goluri așa rapid, asta înseamnă că nu suntem concentrați. Sunt foarte dezamăgit, nu știu dacă am pierdut acel spirit, dar trebuie să-l regăsim cât mai repede. Astăzi nu am fost o echipă. Dacă reușim să ne îmbunătățim jocul, putem vorbi despre calificare. Trebuie să ne trezim, nu avem nicio șansă dacă jucăm ca azi. Cu această atitudine putem să și retrogradăm, știu ce am de făcut”, a declarat Elias Charalambous, potrivit digisport.ro.
