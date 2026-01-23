Elias Charalambous, discurs fără precedent după rușinea de la Zagreb: „Trebuie să ne trezim! Nu am fost o echipă” - Antena Sport

FCSB are nevoie de o minune pentru a obține calificarea în play-off-ul UEFA Europa League, după înfrângerea clară suferită contra celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din grupa principală.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Campioana României a pierdut fără drept de apel, asta deși a redus din diferență înainte de pauză, după golul marcat de atacantul Daniel Bîrligea.

FCSB – ZERO ca joc la Zagreb

FCSB a făcut un meci catastrofal la Zagreb, acolo unde a încasat nu mai puțin de patru goluri. Defensiva roș-albaștrilor a făcut mari erori pentru un asemenea nivel, iar croații au speculat din plin lipsa de minute a lui Dawa.

După fluierul final, Elias Charalambous a avut un discurs fără precedent la adresa jucătorilor săi și a transmis că echipa poate și retrograda în campionatul intern, dacă ceva nu se va schimba.

„Adversarul nu a trebuit să facă foarte multe pentru a câștiga azi. Nu am avut spirit, nu am luptat pentru nimic. Le-am făcut un meci ușor, sunt foarte dezamăgit. Trebuie să se schimbe ceva. Dacă toată lumea ar fi jucat ca Olaru, altfel ar fi stat lucrurile. Nu putem avea pretenții când jucăm așa. Dacă nu ne e foame de fotbal, nu contează cu cine joci.