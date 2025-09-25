Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes

Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes

Daniel Işvanca Publicat: 25 septembrie 2025, 22:34

Comentarii
Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes

Elias Charalambous / SPORT PICTURES

Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David Miculescu a finalizat excelent din centrarea lui Denis Alibec. Pentru campioana României, urmează duelul cu Oțelul Galați, din Liga 1.

Elias Charalambous, încântat de atitudinea jucătorilor

În ziua în care Elias Charalambous a împlinit vârsta de 45 de ani, FCSB a luat toate cele trei puncte din disputa cu Go Ahead Eagles, formație din prima ligă olandeză.

Ștefan Târnovanu a făcut un meci magistral și a scos câteva mingi grele pe parcursul celor 94 de minute. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor le-a mulțumit jucătorilor pentru atitudine și i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda.

„E un cadou frumos. Vreau să le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, au făcut o treabă excelentă. Numele Go Ahead Eagles nu este mare în Europa, dar sunt sigur că vor câștiga puncte în Europa League.

Reclamă
Reclamă

Am fost concentrați 90 de minute, am adus aminte de jocul de anul trecut. Am avut atitudinea și stilul de joc de atunci. Am discutat înainte de meci, în astfel de partide trebuie să fii concentrat și agresiv 90 de minute, asta a fost diferența acum.

Nu pot să remarc un jucător sau doi, toți au contat foarte mult. Am avut spiritul de echipă alături de noi. Nu e corect să numesc un jucător, a fost un efort colectiv din partea tuturor. Astăzi au lucrat ca o echipă”.

Elias Charalambous: „Suntem mândri că avem acești fani alături de noi”

„Vreau să împart această victorie cu Lixandru. Din păcate, a fost ghinionist. Doctorul și-a dat seama rapid ce a pățit, sperăm să revină cât mai repede.

Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun banHalele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
Reclamă

Suporterii au fost din nou fantastici. Suntem mândri că avem acești fani alături de noi, vreau să le mulțumesc din inimă că au venit aici și au fost alături de noi. Sunt convins că sunt fericiți în seara asta.

Trebuie să ne ghidăm după victoria aceasta. Trebuie să luptăm împreună, dacă vom arăta aceeași atitudine în campionat ne vom îmbunătăți jocul și acolo”, a declarat Elias Charalambous, potrivit primasport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
Observator
Elevul de 17 ani care a ameninţat cu un masacru în şcoli, violent la audieri. A vrut să lovească poliţiştii
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
Fanatik.ro
O faimoasă jucătoare de tenis este însărcinată. Cum le-a dat fanilor vestea că așteaptă un copil. „Deja te iubim”
23:26
Gigi Becali a anunţat cât va lipsi Mihai Lixandru după ce jucătorul FCSB-ului s-a operat în Olanda
23:25
Mihai Stoica le-a dat peste nas contestatarilor, după 1-0 cu Go Ahead Eagles: „Așa, și?”
23:13
LIVE SCOREYoung Boys – Panathinaikos 1-3. Ionuţ Radu e titular în Stuttgart – Celta Vigo. Meciurile serii
23:11
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”
22:47
“Foarte ciudat ce s-a întâmplat” Cui i-a dedicat Ştefan Târnovanu victoria cu Go Ahead Eagles: “E pentru el”
22:34
David Miculescu, după ce a adus victoria în Go Ahead Eagles – FCSB 0-1: “Trebuie să ne reluăm drumul”
Vezi toate știrile
1 S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu 2 Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria 3 Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria! 4 FotoRăzvan Burleanu şi ceilalţi membri ai conducerii FRF, înjuraţi la meciul România – Ungaria 5 “Doare” Reacţia lui Mihai Stoichiţă după incidentele grave de la meciul România – Ungaria 6 Un jucător de la FCSB are apendicită şi ratează meciul cu Go Ahead Eagles. Gigi Becali: “Este în operaţie acolo”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu