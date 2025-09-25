Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes - Antena Sport

Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%.
Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David Miculescu a finalizat excelent din centrarea lui Denis Alibec. Pentru campioana României, urmează duelul cu Oțelul Galați, din Liga 1.
Elias Charalambous, încântat de atitudinea jucătorilor
În ziua în care Elias Charalambous a împlinit vârsta de 45 de ani, FCSB a luat toate cele trei puncte din disputa cu Go Ahead Eagles, formație din prima ligă olandeză.
Ștefan Târnovanu a făcut un meci magistral și a scos câteva mingi grele pe parcursul celor 94 de minute. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor le-a mulțumit jucătorilor pentru atitudine și i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda.
„E un cadou frumos. Vreau să le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, au făcut o treabă excelentă. Numele Go Ahead Eagles nu este mare în Europa, dar sunt sigur că vor câștiga puncte în Europa League.
Am fost concentrați 90 de minute, am adus aminte de jocul de anul trecut. Am avut atitudinea și stilul de joc de atunci. Am discutat înainte de meci, în astfel de partide trebuie să fii concentrat și agresiv 90 de minute, asta a fost diferența acum.
Nu pot să remarc un jucător sau doi, toți au contat foarte mult. Am avut spiritul de echipă alături de noi. Nu e corect să numesc un jucător, a fost un efort colectiv din partea tuturor. Astăzi au lucrat ca o echipă”.
Elias Charalambous: „Suntem mândri că avem acești fani alături de noi”
„Vreau să împart această victorie cu Lixandru. Din păcate, a fost ghinionist. Doctorul și-a dat seama rapid ce a pățit, sperăm să revină cât mai repede.
Suporterii au fost din nou fantastici. Suntem mândri că avem acești fani alături de noi, vreau să le mulțumesc din inimă că au venit aici și au fost alături de noi. Sunt convins că sunt fericiți în seara asta.
Trebuie să ne ghidăm după victoria aceasta. Trebuie să luptăm împreună, dacă vom arăta aceeași atitudine în campionat ne vom îmbunătăți jocul și acolo”, a declarat Elias Charalambous, potrivit primasport.ro.
