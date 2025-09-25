Elias Charalambous și-a sărbătorit cu stil ziua de naștere! Victorie europeană în Olanda. Cui a dedicat acest succes - Antena Sport

Început excelent pentru FCSB în grupa principală a UEFA Europa League! Formația antrenată de Elias Charalambous a reușit un succes la limită pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în urma unui meci în care posesia gazdelor a fost de peste 70%.

Gruparea roș-albastră a dat lovitura de grație în prima repriză, când David Miculescu a finalizat excelent din centrarea lui Denis Alibec. Pentru campioana României, urmează duelul cu Oțelul Galați, din Liga 1.

Elias Charalambous, încântat de atitudinea jucătorilor

În ziua în care Elias Charalambous a împlinit vârsta de 45 de ani, FCSB a luat toate cele trei puncte din disputa cu Go Ahead Eagles, formație din prima ligă olandeză.

Ștefan Târnovanu a făcut un meci magistral și a scos câteva mingi grele pe parcursul celor 94 de minute. După fluierul final, antrenorul roș-albaștrilor le-a mulțumit jucătorilor pentru atitudine și i-a dedicat victoria lui Mihai Lixandru, cel care a fost operat în Olanda.

„E un cadou frumos. Vreau să le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, au făcut o treabă excelentă. Numele Go Ahead Eagles nu este mare în Europa, dar sunt sigur că vor câștiga puncte în Europa League.