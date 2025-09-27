FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

FCSB a început foarte bine parcursul din grupa Europa League, iar roș-albaștrii deja se pregătesc pentru primul meci de pe teren propriu din competiție. Campioana României a pus în vânzare biletele pentru partida cu Young Boys Berna, care va avea loc pe 2 octombrie pe Arena Națională.
Prețul tichetelor la duelul de joia viitoare începe de la 40 de lei și ajunge până la 500, în zona VIP 1.
Anunțul FCSB-ului despre bilete
Cele mai ieftine bilete la meciul dintre FCSB și Young Boys Berna, cele de 40 de lei, se vând la Inelul 3 al Peluzei 1 de pe Arena Națională. Aproximativ același preț au și tichetele de la Inelul 1 din aceeași zonă, și anume 60 de lei.
În comunicatul emis de campioana României sunt oferite inclusiv detalii legate de accesul gratuit pe stadion al copiilor:
“Prețurile biletelor sunt următoarele:
TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI
VIP 3 – 200 LEI
VIP 2 – 300 LEI
VIP 1 – 500 LEI
De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:
PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI
PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI
Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.
Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.
Vă așteptăm alături de noi“, au scris roș-albaștrii.
FCSB a început cu dreptul campania din grupele UEL după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, în timp ce elvețienii au pierdut categoric cu Panathinaikos.
