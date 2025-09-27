FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

FCSB a început foarte bine parcursul din grupa Europa League, iar roș-albaștrii deja se pregătesc pentru primul meci de pe teren propriu din competiție. Campioana României a pus în vânzare biletele pentru partida cu Young Boys Berna, care va avea loc pe 2 octombrie pe Arena Națională.

Prețul tichetelor la duelul de joia viitoare începe de la 40 de lei și ajunge până la 500, în zona VIP 1.

Anunțul FCSB-ului despre bilete

Cele mai ieftine bilete la meciul dintre FCSB și Young Boys Berna, cele de 40 de lei, se vând la Inelul 3 al Peluzei 1 de pe Arena Națională. Aproximativ același preț au și tichetele de la Inelul 1 din aceeași zonă, și anume 60 de lei.

În comunicatul emis de campioana României sunt oferite inclusiv detalii legate de accesul gratuit pe stadion al copiilor:

“Prețurile biletelor sunt următoarele: