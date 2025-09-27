Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet

FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet

Andrei Nicolae Publicat: 27 septembrie 2025, 12:33

Comentarii
FCSB a pus în vânzare biletele pentru duelul din UEL cu Young Boys Berna. Cât costă cel mai ieftin tichet

Jucătorii de la FCSB, în meciul cu Go Ahead Eagles / Profimedia

FCSB a început foarte bine parcursul din grupa Europa League, iar roș-albaștrii deja se pregătesc pentru primul meci de pe teren propriu din competiție. Campioana României a pus în vânzare biletele pentru partida cu Young Boys Berna, care va avea loc pe 2 octombrie pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prețul tichetelor la duelul de joia viitoare începe de la 40 de lei și ajunge până la 500, în zona VIP 1.

Anunțul FCSB-ului despre bilete

Cele mai ieftine bilete la meciul dintre FCSB și Young Boys Berna, cele de 40 de lei, se vând la Inelul 3 al Peluzei 1 de pe Arena Națională. Aproximativ același preț au și tichetele de la Inelul 1 din aceeași zonă, și anume 60 de lei.

În comunicatul emis de campioana României sunt oferite inclusiv detalii legate de accesul gratuit pe stadion al copiilor:

Prețurile biletelor sunt următoarele:

Reclamă
Reclamă

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 75 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 1 – INEL 3 – 75 LEI

După patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de euro făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
Reclamă

TRIBUNA 1 – INEL 2 – 100 LEI

TRIBUNA 2 – INEL 1 – 125 LEI

VIP 3 – 200 LEI

VIP 2 – 300 LEI

VIP 1 – 500 LEI

De asemenea, tot online sunt disponibile, în continuare, bilete la Peluza 1. Prețurile acestora sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI

PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI

Casele de bilete de la Arena Națională vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.
Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

Vă așteptăm alături de noi“, au scris roș-albaștrii.

FCSB a început cu dreptul campania din grupele UEL după victoria cu 1-0 cu Go Ahead Eagles, în timp ce elvețienii au pierdut categoric cu Panathinaikos.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
Observator
Statul care oferă 1.000 de dolari fiecărui locuitor. Suma este una dintre cele mai mici din ultimii 20 de ani
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
Fanatik.ro
La 35 de ani, Sorana Cîrstea e mai fericită ca niciodată. A scris doar 3 cuvinte pentru fiul miliardarului român
11:45
Jose Mourinho nu s-a abținut: “Nu e Benfica pe care ne-o dorim”. Cuvintele pe care l-a repetat obsesiv
11:39
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”
11:03
Antrenorul lui PSV a vorbit despre forma modestă lui Dennis Man: “Nu cred că e ciudat”
10:15
O nouă medalie pentru România la Mondialele de canotaj. Argint pentru barca feminină de 8+1 rame
10:10
Gabriela Ruse, OUT de la Beijing în turul 2. Românca, eliminată de favorita 16 a competiției
10:10
VideoDenis Popescu primeşte mult ajutor din partea telefonului la antrenamente
Vezi toate știrile
1 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 2 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 3 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 4 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Gigi Becali s-a lămurit şi a anunţat schimbări la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “E posibil să fie mai bun”
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!