FCSB, "condamnată" de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: "Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?" - Antena Sport

FCSB, "condamnată" de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: "Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?"

FCSB, "condamnată" de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: "Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?"

FCSB, “condamnată” de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?”

Publicat: 5 noiembrie 2025, 11:15

Comentarii
FCSB, condamnată de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?

Jucătorii de la FCSB / Sport Pictures

FCSB merge în Elveţia pentru meciul cu FC Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Ambele echipe au o singură victorie în primele trei meciuri şi au mare nevoie de puncte, pentru a nu pierde contactul cu locurile care asigură prezenţa în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

În campionat, lucrurile stau ceva mai bine pentru FC Basel, care se află pe locul 2, dar la 6 puncte în spatele liderului Thun. De partea cealaltă, FCSB dă semne de revenire, după începutul dezastruos de sezon, fiind pe locul 8 în Liga 1, la doar 3 puncte distanţă de locurile care asigură prezenţa în play-off.

Un fost jucător de la Basel nu îi dă şanse FCSB-ului în Elveţia

Elveţienii sunt extrem de încrezători înaintea meciului cu FCSB şi, iar presa din Germania este de părere că Basel este echipa care porneşte favorită, o premieră în acest sezon:

“Este pentru prima dată în acest sezon de Europa League în care Basel este favorită”, au scris cei de la badische-zeitung.de.

Până acum, Basel a jucat contra lui Freiburg şi Lyon, echipe în faţa cărora a pierdut, dar şi în faţa lui Stuttgart, echipă pe care a învins-o în etapa a doua.

O reacţie categorică a venit din partea fostului jucător al celor de la FC Basel, Erni Maissen, ajuns la 67 de ani şi care este expert TV. Dublu campion cu Basel, elveţianul susţine că FC Basel trebuie să câştige neapărat duelul de joi seară: “Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?”, a spus Maissen, potrivit sursei mai sus menţionate.

FCSB a debutat cu dreptul în grupa principală Europa League, atunci când a câştigat în Olanda, contra celor de la Go Ahead Eagles. Au urmat două înfrângeri pe teren propriu pentru campioana României, cu Young Boys şi Bologna.

FCSB merge în Elveţia după trei victorii la rând, o premieră în acest sezon. Campioana le-a învins pe UTA şi U Cluj în Liga 1 şi pe Gloria Bistriţa în Cupa României.

Comentarii


