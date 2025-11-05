FCSB, "condamnată" de elveţieni, înaintea meciului cu Basel: "Dacă nici pe ei nu îi batem, atunci pe cine?" - Antena Sport

FCSB merge în Elveţia pentru meciul cu FC Basel, din etapa a patra a grupei principale Europa League. Ambele echipe au o singură victorie în primele trei meciuri şi au mare nevoie de puncte, pentru a nu pierde contactul cu locurile care asigură prezenţa în play-off-ul pentru optimile de finală Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În campionat, lucrurile stau ceva mai bine pentru FC Basel, care se află pe locul 2, dar la 6 puncte în spatele liderului Thun. De partea cealaltă, FCSB dă semne de revenire, după începutul dezastruos de sezon, fiind pe locul 8 în Liga 1, la doar 3 puncte distanţă de locurile care asigură prezenţa în play-off.

Un fost jucător de la Basel nu îi dă şanse FCSB-ului în Elveţia

Elveţienii sunt extrem de încrezători înaintea meciului cu FCSB şi, iar presa din Germania este de părere că Basel este echipa care porneşte favorită, o premieră în acest sezon:

“Este pentru prima dată în acest sezon de Europa League în care Basel este favorită”, au scris cei de la badische-zeitung.de.

Până acum, Basel a jucat contra lui Freiburg şi Lyon, echipe în faţa cărora a pierdut, dar şi în faţa lui Stuttgart, echipă pe care a învins-o în etapa a doua.