Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita - Antena Sport

Peluza Nord de la FCSB a fost în centrul atenției după ce echipa lui Elias Charalambous a pierdut derby-ul din campionat cu Dinamo, scor 3-4. Dacă după eliminarea cu Shkendija, suporterii au rămas alături de fotbaliști, la finalul eșecului cu “alb-roșii” i-au criticat dur pe jucători.
Înainte de meciul cu Drita din preliminariile Europa League, Peluza Nord a dat dovadă că i-a iertat pe “roș-albaștri” și că rămâne alături de ei și la greu.
30 de suporteri la antrenamentul de miercuri al FCSB-ului
În ziua de miercuri, cei de la FCSB au susținut un antrenament premergător partidei tur cu Drita din preliminariile Europa League. În plus, Elias Charalambous a susținut o conferință de presă, în cadrul căruia a vorbit despre problemele de lot pe care le are în acest moment în alcătuirea primului 11.
De la baza de antrenament nu au lipsit și o parte din suporterii de la Peluza Nord, care deși le-au strigat jucătorilor “rușine să vă fie” după meciul cu Dinamo, au rămas alături de fotbaliști. Pentru a-i motiva înainte de primul meci al “dublei” cu formația din Kosovo, o parte din galeria FCSB-ului a cântat “Lângă voi, suntem lângă voi”, dar și “Campionii, campionii, ole, ole, ole”.
@ptokax @FCSB @Mustata Gheorghe #steauabucuresti🔴🔵🇹🇩 #fyp #foryoupage #foryou #viral #peluzanordsteaua #RESPECT ♬ sunet original – PtokaX
Cum va arăta primul 11 al FCSB-ului la meciul cu Drita
FCSB este decimată de absențe înainte de duelul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League. Denis Alibec și Risto Radunovic sunt accidentați, în timp ce Florin Tănase și Siyabonga Ngezana sunt suspendați pentru partida de pe Arena Națională.
În acest context, echipa va fi nevoită să facă modificări, iar Gigi Becali a anunțat pe cine va trimite în teren în duelul din Europa League cu formația din Kosovo. Patronul FCSB-ului a ținut să îl critice dur și pe David Kiki, despre care a spus că nu va intra în locul lui Risto Radunovic, acolo fiind preferat Pantea. În plus, în centrul apărării va apărea Daniel Graovac în locul lui Ngezana.
“(n.r. În apărare, lângă Mihai Popescu?) O să fie Graovac! Nici în stânga nu avem, o să fie Pantea! Vreau să fie el, Kiki mi se pare așa.. doarme pe teren. Nu e un jucător rău, dar e prea moale așa, atunci lasă să joace Pantea“, a spus Becali, potrivit digisport.ro.