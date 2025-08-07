Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita - Antena Sport

Peluza Nord de la FCSB a fost în centrul atenției după ce echipa lui Elias Charalambous a pierdut derby-ul din campionat cu Dinamo, scor 3-4. Dacă după eliminarea cu Shkendija, suporterii au rămas alături de fotbaliști, la finalul eșecului cu “alb-roșii” i-au criticat dur pe jucători.

Înainte de meciul cu Drita din preliminariile Europa League, Peluza Nord a dat dovadă că i-a iertat pe “roș-albaștri” și că rămâne alături de ei și la greu.

30 de suporteri la antrenamentul de miercuri al FCSB-ului

În ziua de miercuri, cei de la FCSB au susținut un antrenament premergător partidei tur cu Drita din preliminariile Europa League. În plus, Elias Charalambous a susținut o conferință de presă, în cadrul căruia a vorbit despre problemele de lot pe care le are în acest moment în alcătuirea primului 11.

De la baza de antrenament nu au lipsit și o parte din suporterii de la Peluza Nord, care deși le-au strigat jucătorilor “rușine să vă fie” după meciul cu Dinamo, au rămas alături de fotbaliști. Pentru a-i motiva înainte de primul meci al “dublei” cu formația din Kosovo, o parte din galeria FCSB-ului a cântat “Lângă voi, suntem lângă voi”, dar și “Campionii, campionii, ole, ole, ole”.