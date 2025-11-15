Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet "la negru" la Bosnia - România - Antena Sport

Închide meniul
Bișnițarii și-au intrat în rol! Cât a ajuns să coste un bilet “la negru” la Bosnia – România

Andrei Nicolae Publicat: 15 noiembrie 2025, 21:03

Imagini înainte de Bosnia - România / Antena Sport

Stadionul Bilino Polje a fost asalatat de suporterii care au venit la partida dintre Bosnia și România, însă după cum era de așteptat, în afara arenei nu sunt doar oamenii care și-au cumpărat bilete, ci și asa numiți bișnițari. Persoanele care vând la suprapreț tichetele de meci cu puțin timp înainte de ora de start sunt nelipsite, iar prețul este dublu față de cele stabilite de federația balcanică.

România este la nici 60 de minute distanță de startul meciului cu Bosnia, iar o parte din cei 12.000 de oameni așteptați la Zenica și-au ocupat deja locurile pe stadionul Bilino Polje. Ca pe majoritatea stadionelor, au apărut și bișnițarii care vând “la negru” biletele pentru meciul din Grupa H, care poate fi decisiv în vederea ocupării poziției secunde.

50 de euro pentru un bilet “la negru”

În afara stadionului din Bosnia, unde oamenii au început să se strângă, au apărut oamenii care îi așteaptă pe fanii care nu au reușit să își procure un bilet. Cei care vând tichete la suprapreț au stabilit un preț de 50 de euro, potrivit gsp.ro. Prețul inițial pentru meci, cel stabilit de federație, era de 25 de euro pentru fanii din sectorul România.

La duelul de la Zenica sunt așteptați aproximativ 12.000 de suporteri, dintre care 750 de români. O parte din fanii “tricolorilor” au intrat în vizorul presei din Bosnia, care a fost revoltată de un banner pe care l-a afișat un grup de ultrași de la Dinamo.

Astfel, se așteaptă ca forțele de ordine desemnate de federație să fie prompte și cu fanii români, pe lângă grija pe care trebuie să o aibă cu fanaticii bosniaci care sunt în conflict cu propria federație.

