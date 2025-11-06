Gigi Becali a anunțat un nou transfer, după 1-3 cu Basel: „Trebuie să luăm” - Antena Sport

FCSB a pierdut joi al treilea meci consecutiv din faza principală a UEFA Europa League și a rămas doar cu trei puncte după primele patru jocuri.

Imediat după meci, patronul campioanei României a anunțat un nou transfer pe un post unde Elias Charalambous era deja acoperit. Jucătorul l-a dezamăgit în partida din Elveția.

Gigi Becali vrea dublură pentru Risto Radunovic

Gigi Becali a vorbit în repetate rânduri despre campania de transferuri pe care o pregătește la iarnă. Patronul celor de la FCSB spunea că va aduce undeva la patru jucători.

După eșecul suferit de gruparea antrenată de Elias Charalambous la Basel, finanțatorul roș-albaștrilor s-a convins că are nevoie și de un fundaș stânga, fiind dezamăgit de prestația lui Risto Radunovic.

„Mi-a plăcut toată echipa, dar Radunovic mai puțin, că nu mai este ăla. Trebuie să luăm și un fundaș stânga. Vreo 4 jucători, fundaș central, mijlocaș, fundaș stânga… Nu știu, poate dublură la fundaș central. Sunt numai discuții”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.