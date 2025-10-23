Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri

Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 22:13

Comentarii
Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri

Gigi Becali, interviu / Profimedia

Venită după eșecul rușinos cu Metaloglobus București, campioana FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Bologna, scor 2-1. Gruparea roș-albastră a fost taxată de formația din Serie A, care a profitat de câteva erori mari în jocul gazdelor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a tras mai multe concluzii după acest rezultat și a explicat că s-a lămurit în privința mai multor jucători. Cel mai „șifonat” a fost Adrian Șut, care a greșit la primul gol al italienilor.

Octavian Popescu și Dennis Politic, criticați de Gigi Becali

Eșecul FCSB-ului din UEFA Europa League l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, care l-a criticat vehement pe Adrian Șut. De asemenea, finanțatorul campioanei României a transmis că s-a lămurit cu privire la Octavian Popescu și Dennis Politic.

În același timp, Becali a declarat că va investi în transferuri în iarnă și că Mihai Stoica va călători în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători, pentru a aduce un plus pe posturile deficitare.

„Mă interesează campionatul. Și banii de la UEFA. Dacă nu sunt în play-off, pe mine mă interesează campionatul. Dacă vrea Domnul să rămână 3 puncte, poate face Domnul împotriva voastră. Eu tot mai am încredere în echipa asta.

Reclamă
Reclamă

Așteptăm jucătorii valoroși. Măcar acum știm care sunt. Am văzut ce îi poate capul lui George Popescu, și lui Politic. Aștept iarna să fac transferuri și cu asta basta. MM are sarcina asta. Pleacă în Portugalia să găsească fundaș central, mijlocaș, trebuie 2 mijlocași centrali.

Am 3 extreme de care sunt mulțumit, Miculescu, Cisotti, Thiam. (n.r. dacă își revine echipa) Nu mai știu nimic. Nu mai vreau să zic nimic. Am încredere, de ce zic asta? E echipa asta, cu încă 3 jucători pe care i-am luat. Eu zic că am încredere, dar eu știu ce se întâmplă cu unii jucători când devin prea suficienți. Sunt caractere și caractere de oameni”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Cum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din RahovaCum arată maşinile care au fost în apropierea exploziei de la blocul din Rahova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Observator
Afacerile lui Ioan Pavel, milionarul care a murit în accidentul aviatic din Vaslui
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, în război pe marca „Grivița”. Matei a dat în judecată un pub din București: care sunt acuzațiile
0:01 24 oct.
Universitatea Craiova – Noah 1-1. Oltenii, ținuți în șah pe ”Oblemenco”
0:01 24 oct.
Răzvan Lucescu câștigă cu PAOK după un meci de infarct. 7 goluri marcate și unul anulat în prelungiri
23:52
Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Adrian Şut după ce mijlocaşul FCSB-ului a greşit la primul gol al Bolognei
23:38
De 26 de ani nu mai făcuse așa Bologna așa ceva. Ce au reușit italienii odată cu victoria cu FCSB
23:25
Emoții pentru olteni în Universitatea Craiova – Noah! O parte din nocturnă a picat pe Ion Oblemenco
23:19
Mirel Rădoi nu glumește! Antrenorul Craiovei l-a scos din lot pe Baiaram, chiar înaintea meciului cu Noah
Vezi toate știrile
1 Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?” 2 Rupt de beat, un căpitan de la o echipă din România a făcut accident la ora 4.16 dimineaţa. Cum l-au găsit poliţiştii 3 UEFA a explicat în premieră de ce a șters Cupa Campionilor din dreptul lui FCSB. Cum a revenit la Steaua trofeul 4 Jucătorii făcuţi praf de Gigi Becali după înfrângerea cu Bologna! Cine e principalul vinovat: “A pierdut meciul” 5 L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB 6 FCSB – Bologna 1-2. Campioana României pierde al doilea meci la rând în Europa League
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus„Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene