Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri - Antena Sport

Venită după eșecul rușinos cu Metaloglobus București, campioana FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Bologna, scor 2-1. Gruparea roș-albastră a fost taxată de formația din Serie A, care a profitat de câteva erori mari în jocul gazdelor.

Gigi Becali a tras mai multe concluzii după acest rezultat și a explicat că s-a lămurit în privința mai multor jucători. Cel mai „șifonat” a fost Adrian Șut, care a greșit la primul gol al italienilor.

Octavian Popescu și Dennis Politic, criticați de Gigi Becali

Eșecul FCSB-ului din UEFA Europa League l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, care l-a criticat vehement pe Adrian Șut. De asemenea, finanțatorul campioanei României a transmis că s-a lămurit cu privire la Octavian Popescu și Dennis Politic.

În același timp, Becali a declarat că va investi în transferuri în iarnă și că Mihai Stoica va călători în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători, pentru a aduce un plus pe posturile deficitare.

„Mă interesează campionatul. Și banii de la UEFA. Dacă nu sunt în play-off, pe mine mă interesează campionatul. Dacă vrea Domnul să rămână 3 puncte, poate face Domnul împotriva voastră. Eu tot mai am încredere în echipa asta.