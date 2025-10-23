Jucătorul de care Gigi Becali s-a convins, după 1-2 cu Bologna: „Am văzut ce îi poate capul”. Ce a spus despre transferuri - Antena Sport

Venită după eșecul rușinos cu Metaloglobus București, campioana FCSB a fost învinsă pe Arena Națională de Bologna, scor 2-1. Gruparea roș-albastră a fost taxată de formația din Serie A, care a profitat de câteva erori mari în jocul gazdelor.
Gigi Becali a tras mai multe concluzii după acest rezultat și a explicat că s-a lămurit în privința mai multor jucători. Cel mai „șifonat” a fost Adrian Șut, care a greșit la primul gol al italienilor.
Octavian Popescu și Dennis Politic, criticați de Gigi Becali
Eșecul FCSB-ului din UEFA Europa League l-a nemulțumit pe patronul roș-albaștrilor, care l-a criticat vehement pe Adrian Șut. De asemenea, finanțatorul campioanei României a transmis că s-a lămurit cu privire la Octavian Popescu și Dennis Politic.
În același timp, Becali a declarat că va investi în transferuri în iarnă și că Mihai Stoica va călători în Portugalia pentru a urmări mai mulți jucători, pentru a aduce un plus pe posturile deficitare.
„Mă interesează campionatul. Și banii de la UEFA. Dacă nu sunt în play-off, pe mine mă interesează campionatul. Dacă vrea Domnul să rămână 3 puncte, poate face Domnul împotriva voastră. Eu tot mai am încredere în echipa asta.
Așteptăm jucătorii valoroși. Măcar acum știm care sunt. Am văzut ce îi poate capul lui George Popescu, și lui Politic. Aștept iarna să fac transferuri și cu asta basta. MM are sarcina asta. Pleacă în Portugalia să găsească fundaș central, mijlocaș, trebuie 2 mijlocași centrali.
Am 3 extreme de care sunt mulțumit, Miculescu, Cisotti, Thiam. (n.r. dacă își revine echipa) Nu mai știu nimic. Nu mai vreau să zic nimic. Am încredere, de ce zic asta? E echipa asta, cu încă 3 jucători pe care i-am luat. Eu zic că am încredere, dar eu știu ce se întâmplă cu unii jucători când devin prea suficienți. Sunt caractere și caractere de oameni”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.
