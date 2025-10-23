"Să nu mai fim așa de sclavi!". Declarația halucinantă a lui Gigi Becali după eșecul din FCSB - Bologna - Antena Sport

Închide meniul
“Să nu mai fim așa de sclavi!”. Declarația halucinantă a lui Gigi Becali după eșecul din FCSB – Bologna

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 22:10

Gigi Becali susţine declaraţii în faţa jurnaliştilor / Profimedia

Gigi Becali a avut o intervenție televizată după eșecul suferit de FCSB pe Arena Națională contra Bolognei. Patronul a abordat mai multe subiecte, printre care și o dorință pe care și-a exprimat-o fără pic de filtru în dialogul cu moderatorii emisiunii la care a fost sunat.

Finanțatorul roș-albaștrilor și-a expus în mod clar dorința ca jucătorii săi să nu mai fie atât de “sclavi” și să aibă forță să se impună măcar pe teren propriu. În urma eșecului cu italienii, FCSB a ajuns la două înfrângeri în grupa Europa League, după ce a fost învinsă și de Young Boys Berna.

Derapajul lui Gigi Becali, după FCSB – Bologna 1-2

Becali a mărturisit că apelează la divinitate pentru ca echipa pe care o patronează să aibă forța să învingă formații când joacă acasă. În plus, finanțatorul și-a exprimat într-un mod halucinant dorința de a nu fi “ciuca bătăilor” în cupele europene.

Știi ce îmi doresc la echipă, nu pentru bani. Mă rog la Dumnezeu, să nu mai fim așa de sclavi. Să ne batjocorească în halul ăsta, să nu îți mai dea 2-0 în minutul 15. Ce îmi doresc. Cât de cât, bă, măcar acasă să îi pot bate și eu, la mine. Să nu mai fiu ciuca bătăilor în cupele europene“, a declarat Becali, potrivit digisport.ro.

În discursul său, Becali l-a făcut praf pe Adrian Șut, dar și pe alți fotbaliști ai lui Elias Charalambous, însă a avut și un remarcat, și anume pe Darius Olaru.

