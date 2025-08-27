Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

Publicat: 27 august 2025, 15:26

Comentarii
Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League

Juri Cisotti, eliminat în Aberdeen - FCSB 2-2 - Profimedia Images

Juri Cisotti a fost eliminat în meciul tur dintre Aberdeen şi FCSB, din play-off-ul Europa League, încheiat la egalitate, 2-2. Înaintea de meciul retur de pe Arena Naţională, mijlocaşul campioanei şi-a aflat pedeapsa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe finalul primei reprize a duelului din Scoţia, Cisotti a încercat să recupereze o minge în terenul advers, dar l-a faultat dur, de la spate, pe Milanovic. Arbitrul l-a eliminat pe italianul de 32 de ani.

O etapă de suspendare pentru Juri Cisotti

La şase zile distanţă, decizia celor de la UEFA a venit. Şi, conform golazo.ro, pedeapsa primită de Cisotti este cea minimă: o etapă de suspendare. Astfel, el va fi apt de joc pentru meciurile din grupa Europa League sau Conference League, în funcţie de rezultatul de miercuri cu Aberdeen.

Willie Miller, fosta glorie a lui Aberdeen, a susţinut că Cisotti a fost ghinionist la atacul asupra lui Milanovic, dar şi că decizia arbitrului Gozubuyuk a fost una severă.

“Cisotti a fost ghinionist că a fost eliminat. Pentru că faultul, e adevărat, a fost cinic, din spate, dar este la limita dintre cartonașul galben și cel roșu.

Reclamă
Reclamă

Toată lumea a fost surprinsă că arbitrul l-a eliminat. Se duce cu ambele picioare, totuși cu intenția de a urmări mingea, și nu să fie violent! O decizie cam dură“, a spus Miller.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
16:22
Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă
16:16
Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină
16:03
Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: “Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL”
16:02
Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: “Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi”
15:52
Jose Mourinho, moment savuros înainte de meciul decisiv pentru grupa UCL: “Credeți-mă sau nu, nu știu cine e”
15:12
Ioan Varga și-a schimbat la 180 de grade discursul despre demisia lui Dan Petrescu: “Cu asta nu te poți juca”
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 3 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”