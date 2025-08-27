Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League - Antena Sport

Juri Cisotti a fost eliminat în meciul tur dintre Aberdeen şi FCSB, din play-off-ul Europa League, încheiat la egalitate, 2-2. Înaintea de meciul retur de pe Arena Naţională, mijlocaşul campioanei şi-a aflat pedeapsa.
Pe finalul primei reprize a duelului din Scoţia, Cisotti a încercat să recupereze o minge în terenul advers, dar l-a faultat dur, de la spate, pe Milanovic. Arbitrul l-a eliminat pe italianul de 32 de ani.
O etapă de suspendare pentru Juri Cisotti
La şase zile distanţă, decizia celor de la UEFA a venit. Şi, conform golazo.ro, pedeapsa primită de Cisotti este cea minimă: o etapă de suspendare. Astfel, el va fi apt de joc pentru meciurile din grupa Europa League sau Conference League, în funcţie de rezultatul de miercuri cu Aberdeen.
Willie Miller, fosta glorie a lui Aberdeen, a susţinut că Cisotti a fost ghinionist la atacul asupra lui Milanovic, dar şi că decizia arbitrului Gozubuyuk a fost una severă.
“Cisotti a fost ghinionist că a fost eliminat. Pentru că faultul, e adevărat, a fost cinic, din spate, dar este la limita dintre cartonașul galben și cel roșu.
Toată lumea a fost surprinsă că arbitrul l-a eliminat. Se duce cu ambele picioare, totuși cu intenția de a urmări mingea, și nu să fie violent! O decizie cam dură“, a spus Miller.
- Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: “Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL”
- Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”
- Remarca făcută de Mircea Lucescu înainte de FCSB – Aberdeen: “Poate să împingă o echipă să facă asta”
- Cum l-au numit britanicii pe Gigi Becali când au auzit ce prime vor avea jucătorii de la FCSB la returul cu Aberdeen
- O legendă a lui Aberdeen a văzut declarațiile lui Gigi Becali și a reacționat: “Eu asta aș face”