Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova - Trnava 3-0: "Am face cea mai mare greşeală". Ce conflict a existat pe stadion - Antena Sport

Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova - Trnava 3-0: "Am face cea mai mare greşeală". Ce conflict a existat pe stadion

Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: "Am face cea mai mare greşeală". Ce conflict a existat pe stadion

Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: “Am face cea mai mare greşeală”. Ce conflict a existat pe stadion

Publicat: 8 august 2025, 0:49

Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: Am face cea mai mare greşeală. Ce conflict a existat pe stadion

Mirel Rădoi / Profimedia

Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League. Antrenorul oltenilor rămâne cu picioarele pe pământ şi a transmis că echipa sa încă nu e calificată în play-off.

Mirel Rădoi a dezvăluit şi ce s-a întâmplat pe stadion. El a transmis că Ştefan Baiaram a fost criticat de suporteri, rugându-şi jucătorul să nu mai asculte huiduielile acestora. În cele din urmă, mijlocaşul a reuşit să marcheze pe “Ion Oblemenco”.

Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0

Mirel Rădoi a mai dezvăluit şi faptul că Assad Al Hamlawi, cel care de asemenea a marcat un gol în meciul cu Spartak Trnava, era incert pentru meci, cu doar câteva ore înainte de fluierul de start.

“După rezultat, am putea spune că suntem calificaţi cumva, dar am face cea mai mare greşeală. Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos. Mai avem o repriză de joc. Forţăreaţă pe Oblemenco, cu publicul în spate e foarte greu să te bată cineva acasă, cine o va face, va fi o echipă foarte bună. În prima repriză, ne-am grăbit puţin. În foarte multe momente ne-am pripit, în a doua, am fost mai calmi, era o chestiune de timp până marcam. Atâta timp cât vom avea răbdare, calitate tehnice, mobilitate wow, ne mai trebuie răbdarea…e o chestiune de timp până când vom marca. Am avut două momente în prima repriză şi unul în repriza a doua când cei de la Trnava puteau să-şi creeze ocazii. Când atacanţii atacă, fundaşii trebuie să facă prevenţie. Au fost două în prima repriză, după una în a doua. La 3-0 poate se marchează, după poate 3-2, şi plângem după calificare.

În momentul în care nu vom mai fi precipirtaţi şi vom avea răbdare, lucrurile vor decurge aşa cum trebuie. La pauză nu se schimbă…câteva imagini video, dar dacă nu intrăm în panică şi avem puţină răbdare, nu o să mai apară astfel de probleme. Cu rotaţia jucătorilor, încep să apară toţi la acelaşi nivel.

(N.r. Despre Ştefan Baiaram) L-am felicitat pentru gol şi i-am zis să lase tribuna în pace, oamenii vin cu anumite probleme de acasă, a avut un con de umbră după ce l-a huiduit tribuna. I-am zis să lase tribuna în pace, să-şi vadă de jocul lui.

(E Assad Al Hamlawi cel mai bun atacant pe care l-aţi antrenat?) Mi-e greu să fac o comparaţie, am fost antrenorul echipei naţionale, au trecut atacanţi foarte buni. Dar şi el e un atacant foarte bun. Am trecut prin mari dificultăţi cu el, a făcut otită, nu ştiam dacă poate să joace. Până la ora şase, el nu putea să joace. Riscam cu Steven să-l băgăm titular, am avut probleme săptămâna asta, dar departamentul medical le-a rezolvat în situaţie de criză. Le mulţumesc şi băieţilor, victoria e doar datorită lor. Bancu e puţin speriat, să sperăm că nu e nimic grav, vom vedea de mâine, sperăm să nu fie nimic, e căpitanul nostru, avem nevoie de el.

Am plecat la 1-1 la CFR…deci 2-1. (N.r. FCSB a învins-o pe Drita cu 3-2) Felicitări, să sperăm că va avea noroc şi CFR la Braga, măcar de prelungiri. Să sperăm că toate echipele să meargă mai departe, e important. Cea mai importantă miză e la jocul nostru, noi dacă suntem eliminaţi, stăm acasă. Sper să se califice amândouă în Europa League, noi în Conference League, avem nevoie, lucrăm şi la coeficientul de ţară”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava

Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League.

“Mai avem un hop, nu e gata. Să fim optimiști acum. Puțin îmi pasă de cum a arătat jocul, mai mult de cum a fost în tribune, a fost sărbătoare. Publicul ne-a împins de la spate, e bucurie în Bănie.

Nu mă întrebați pe mine de cum s-au făcut transferurile astea că nu știu, nici măcar nu știam cum arată la față. Întrebați-i pe Mario, pe Rădoi. Ei au înțeles că suntem un club mare, dar ne trebuie rezultate pentru a fi și mai mare.

Echipa juca, gândiți-vă că am avut ocazii imense în prima repriză, puteam să intrăm cu avantaj și la pauză. Per total, după ce am văzut astăzi, pot spune că merită să investești în fotbal, a fost o seară extraordinară”, a declarat Mihai Rotaru, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0.

