"Nu putem fi atât de naivi". Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL - Antena Sport

Edi Iordănescu a suferit primul eșec în meciurile oficiale pe banca Legiei Varșovia, după ce polonezii au fost învinși în manșa tur a “dublei” cu AEK Larnaca, scor 1-4. În Cipru, formația fostului selecționer a încasat trei goluri în partea a doua, iar românul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat.

În plus, Iordănescu a ținut să își ceară scuze în fața suporterilor care au făcut deplasarea din Polonia până în țara insulară.

Reacția lui Edi Iordănescu, după eșecul cu Legia Varșovia din Europa League

La finalul partidei care a fost arbitrată de Horațiu Feșnic, Edi Iordănescu i-a feliciat pe cei de la AEK Larnaca pentru victorie și nu a ezitat să spună că el este pe deplin reponsabil pentru eșec. Fostul selecționer a analizat jocul slab făcut în partea a doua de echipa sa, după care a dat dovadă de tărie de caracter și a mărturisit că nu este la primul moment de acest gen din cariera sa.

“În primul rând, aș vrea să felicit echipa gazdă. Au câștigat acest meci și să fiu sincer, au meritat. În al doilea rând, îmi asum toată responsabilitatea pentru acest rezultat. Susțin jucătorii 100%. Până acum, totul a funcționat în favoarea noastră, iar noi am fost fericiți, dar azi trebuie să facem un pas în față și să spunem clar: eu sunt responsabil pentru ce s-a întâmplat.

Nu e un moment ușor. Nici pentru noi, ca echipă, nici pentru mine, dar nu e nici primul moment dificil din cariera mea. Trebuie să analizăm cu atenție ce s-a întâmplat în repriza a doua (n.r. când Legia a primit trei goluri). Nu putem fi atât de naivi la acest nivel.