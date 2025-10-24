"Oameni de doi lei". Gigi Becali a răbufnit din nou după ce FCSB a pierdut cu Bologna - Antena Sport

Gigi Becali a avut din nou un discurs vehement la adresa arbitrajului din meciul FCSB – Bologna, pierdut de roș-albaștri cu 2-1. La peste 12 ore distanță de fluierul final, patronul a comentat din nou asupra fazelor în care consideră că echipa sa a fost dezavantajată de deciziile centralului leton, Andris Treimanis.

Ca în stilul său caracteristic, Becali nu s-a ferit să arunce cu anumite cuvinte dure înspre cei care au oficiat meciul și l-a adus în discuție inclusiv pe Roberto Rosetti, care deține cea mai înaltă funcție de conducere în Comitetul de Arbitri de la UEFA. Latifundiarul din Pipera nu i-a dat concret numele italianului, însă a spus despre el că e motivul pentru care arbitrul din camera VAR nu i-a cerut centralului să revadă anumite faze la care FCSB ar fi fost dezavantajată.

Gigi Becali: “Schimbăm regulile jocului”

După ce în seara de după meci a comentat într-o manieră critică arbitrajul de la FCSB – Bologna, Becali și-a continuat tirada a doua zi. Finanțatorul a ajuns la concluzia că deciziile luate de brigada de arbitri sunt cauzate de faptul că România e o țară mică, susține el.

“Problema e arbitrul. Nu am comentat niciodată arbitrajul în Europa, dar toate duelurile numai împotriva noastră. Scapă Bîrligea, pune o mână, dă fault în atac. Nici nu se compară cu ăla când pune ambele mâini.

Dacă e așa, schimbăm regulile jocului. Jucăm și cu mâinile. Au pus în camera VAR un arbitru polonez, oameni de doi lei, cărora le e frică de italieni, care divinizează occidentul. Ba că nu știu ce italian e șeful arbitrilor. Suntem țară mică, așa suntem. Trebuie să ne împăcăm cu situația aceasta“, a spus Becali la fanatik.ro.