Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape

Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape

Publicat: 7 noiembrie 2025, 0:05

Comentarii
Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa League, după ce a pierdut şi partida de pe terenul celor de la Basel. Elveţienii au câştigat cu 3-1, iar campioana României rămâne doar cu cele trei puncte obţinute în Olanda, pe terenul lui Go Ahead Eagles.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă sezonul trecut, formaţia roş-albastră s-a luptat pentru un loc în primele 8 echipe ale grupei principale, lucrurile stau total diferit sezonul acesta.

FCSB, în afara locurilor care asigură calificarea! Cum arată clasamentul din Europa League

După primele patru etape din acest sezon, FCSB se află pe locul 31, din 36 de echipe, cu doar 3 puncte. Campioana României este şi echipa cu 3 puncte care are cel mai slab golaveraj, -4, alături de bulgarii de la Ludogorets.

Primele 8 echipe se califică direct în optimile de finală Europa League, în timp ce formaţiile de pe locurile 9-24 vor juca în play-off-ul pentru optimile de finală.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este convins că echipa sa încă mai poate să obţină calificarea.

Reclamă
Reclamă

“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să… Echipa și-a dat viața”, a declarat Gigi Becali, după meci, la digisport.ro.

Midtjylland este surpriza acestui sezon din Europa League, fiind singura echipă care a câştigat toate cele patru meciuri de până acum. Freiburg, Ferencvaros, Celta Vigo, Braga, Aston Villa, Lyon şi Plzen sunt celelalte echipe care se află pe locurile care asigură calificarea în optimile de finală.

Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiuBlack Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuși Daniel Pancu să o califice pe CFR Cluj în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Observator
ANIMAŢIE. Femeie, în stare critică după ce a fost rănită de un cablu STB, agăţat de un camion
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
Fanatik.ro
Adevărul despre averea lui Dani Mocanu. Dezvăluirile avocatului care l-a refuzat pe manelist: „Asta afișează pe rețele sociale”
0:36 7 nov.
„Să fim modești în continuare”. Mirel Rădoi, prima reacție după Rapid Viena – Univ. Craiova 0-1. Ce a spus despre eliminare
0:31 7 nov.
Mihai Rotaru jubilează după 1-0 cu Rapid Viena: „Trei puncte și la autocar. Cu Mainz vor fi 30.000 de Rădoi în tribune”
0:23 7 nov.
Pe ce loc se află Universitatea Craiova, după victoria cu Rapid Viena! Clasamentul din Conference League după 3 etape
0:20 7 nov.
Nicuşor Bancu, moment de sinceritate după victoria de la Viena: “Am jucat bine şi fără Rădoi!”
0:16 7 nov.
PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii
0:06 7 nov.
Eroul Craiovei, copleșit de emoții după succesul de la Viena: „Am scris istorie! Îmi vine să plâng”
Vezi toate știrile
1 Anunţul făcut de UEFA la miezul nopţii după golul de 4-3 anulat lui Brugge cu Barcelona, în prelungiri 2 Gigi Becali a „distrus” doi titulari de la FCSB după înfrângerea cu Basel: „Cum să faci așa ceva? / E aerian” 3 Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României 4 Basel – FCSB 3-1. Campioana României pierde al treilea meci consecutiv în Europa League 5 L-au demis imediat, după eșecul umilitor din UEFA Champions League 6 Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Ștefan Târnovanu, după gafa incredibilă din Basel – FCSB 3-1
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Ilie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a SteleiIlie Dumitrescu: “Dumnezeu să-l odihnească!” Prima reacţie după ce a murit o legendă a Stelei
“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!“Trebuie arestat” Fanii englezi s-au năpustit asupra lui Istvan Kovacs după ce nu i-a dat penalty lui Liverpool!
Alertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvențăAlertă în Gruia! S-a cerut intrarea CFR-ului în insolvență