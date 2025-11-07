Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape - Antena Sport

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa League, după ce a pierdut şi partida de pe terenul celor de la Basel. Elveţienii au câştigat cu 3-1, iar campioana României rămâne doar cu cele trei puncte obţinute în Olanda, pe terenul lui Go Ahead Eagles.

Dacă sezonul trecut, formaţia roş-albastră s-a luptat pentru un loc în primele 8 echipe ale grupei principale, lucrurile stau total diferit sezonul acesta.

FCSB, în afara locurilor care asigură calificarea! Cum arată clasamentul din Europa League

După primele patru etape din acest sezon, FCSB se află pe locul 31, din 36 de echipe, cu doar 3 puncte. Campioana României este şi echipa cu 3 puncte care are cel mai slab golaveraj, -4, alături de bulgarii de la Ludogorets.

Primele 8 echipe se califică direct în optimile de finală Europa League, în timp ce formaţiile de pe locurile 9-24 vor juca în play-off-ul pentru optimile de finală.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este convins că echipa sa încă mai poate să obţină calificarea.