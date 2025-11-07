Pe ce loc a ajuns FCSB, după trei înfrângeri la rând! Clasamentul Europa League după primele patru etape - Antena Sport

FCSB a ajuns la trei înfrângeri consecutive în Europa League, după ce a pierdut şi partida de pe terenul celor de la Basel. Elveţienii au câştigat cu 3-1, iar campioana României rămâne doar cu cele trei puncte obţinute în Olanda, pe terenul lui Go Ahead Eagles.
Dacă sezonul trecut, formaţia roş-albastră s-a luptat pentru un loc în primele 8 echipe ale grupei principale, lucrurile stau total diferit sezonul acesta.
FCSB, în afara locurilor care asigură calificarea! Cum arată clasamentul din Europa League
După primele patru etape din acest sezon, FCSB se află pe locul 31, din 36 de echipe, cu doar 3 puncte. Campioana României este şi echipa cu 3 puncte care are cel mai slab golaveraj, -4, alături de bulgarii de la Ludogorets.
Primele 8 echipe se califică direct în optimile de finală Europa League, în timp ce formaţiile de pe locurile 9-24 vor juca în play-off-ul pentru optimile de finală.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, este convins că echipa sa încă mai poate să obţină calificarea.
“De ce să nu cred în calificare? Cred pentru că îmi place echipa, trebuie să alegem echipa ideală. Aia o să vedem care o fi. Nu vreau să mai critic jucători, că nu ai ce să… Echipa și-a dat viața”, a declarat Gigi Becali, după meci, la digisport.ro.
Midtjylland este surpriza acestui sezon din Europa League, fiind singura echipă care a câştigat toate cele patru meciuri de până acum. Freiburg, Ferencvaros, Celta Vigo, Braga, Aston Villa, Lyon şi Plzen sunt celelalte echipe care se află pe locurile care asigură calificarea în optimile de finală.
✅✅✅✅ 4/4 Europa League wins:
🇩🇰 Midtjylland – 12 pts
❌❌❌❌ 4/4 Europa League defeats:
🇫🇷 Nice – 0 pts
🏴 Rangers – 0 pts pic.twitter.com/n4tDHPpJi2
— Football Rankings (@FootRankings) November 6, 2025
- PAOK – Young Boys 4-0. Doar remiză pentru AEK-ul lui Răzvan Marin. Toate rezultatele serii
- Reacția elvețienilor după ce Basel a învins-o cu 3-1 pe FCSB: „Am primit ajutor. S-au împușcat singuri în picior”
- „Greșelile se văd și la Real Madrid”. Mihai Stoica, discurs dur după eșecul FCSB-ului cu Basel din Europa League
- Daniel Bîrligea, dezamăgit după eșecul de la Basel: „E greu”
- „Dacă jucam 11 contra 11, puteam să câștigăm”. Darius Olaru, mesaj ferm după Basel – FCSB 3-1. Ce a spus despre golul marcat