Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb - FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta - Antena Sport

Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb - FCSB: „4 goluri". Pronosticul dat de acesta

Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri". Pronosticul dat de acesta

Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta

Daniel Işvanca Publicat: 22 ianuarie 2026, 17:04 / Actualizat: 22 ianuarie 2026, 18:45

Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb – FCSB: 4 goluri”. Pronosticul dat de acesta

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci / Sport Pictures

FCSB va avea un examen dificil joi seară la Zagreb, acolo unde va juca penultimul meci din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off.

Raul Rusesc a analizat disputa de pe Arena Maksimir și a transmis care va fi, în opinia sa, rezultatul final în această dispută. Ce necunoscută are fostul jucător al roș-albaștrilor.

Raul Rusescu, pronostic pentru Dinamo Zagreb – FCSB

După „remontada” de senzație contra celor de la Feyenoord Rotterdam, FCSB are nevoie de o minune pentru a rămâne în cursa pentru clasarea pe un loc de play-off în Europa League.

Campioana Ligii 1 are un meci greu contra celor de la Dinamo Zagreb, echipă obișnuită în ultimele sezoane cu calificări în Liga Campionilor. Raul Rusescu știe ce importanță au meciurile europene și a transmis care este pronosticul său pentru acest joc.

„Avem două necunoscute. În primul rând, Dinamo Zagreb n-a mai jucat din 20 decembrie niciun meci oficial; va fi prima ei partidă din 2026 și nu știm exact nivelul croaților din prezent.

După aceea, avem o altă necunoscută: ce echipă FCSB vedem diseară – cea din repriza a doua cu Feyenoord sau cea de la Belgrad, din meciul cu Steaua Roșie? Din păcate, FCSB nu a avut o constanță nici în evoluții, nici în rezultate în acest sezon”.

Raul Rusescu: „Dinamo Zagreb pornește cu prima șansă”

„Pe de altă parte, Dinamo Zagreb, în ultimele 3 meciuri europene, are golaveraj 1-10, două dintre partide fiind jucate acasă. Dar necunoscuta principală rămâne FCSB.

Un pronostic? Merg pe 2 diseară, un meci cu 4 goluri, 3-1 pentru FCSB. Chiar dacă Dinamo Zagreb e favorită în opinia altora și există argumente pentru această idee, nu pot să spun așa ușor că, în Europa, Dinamo Zagreb pornește cu prima șansă în fața Stelei”, a declarat Rusescu, potrivit gsp.ro.

