Raul Rusescu nu a ezitat! Spectacol anunțat la Dinamo Zagreb - FCSB: „4 goluri”. Pronosticul dat de acesta - Antena Sport

Jucătorii de la FCSB, la finalul unui meci / Sport Pictures

FCSB va avea un examen dificil joi seară la Zagreb, acolo unde va juca penultimul meci din grupa principală de UEFA Europa League. Campioana României are nevoie de o victorie pentru a păstra șanse de calificare în play-off.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Raul Rusesc a analizat disputa de pe Arena Maksimir și a transmis care va fi, în opinia sa, rezultatul final în această dispută. Ce necunoscută are fostul jucător al roș-albaștrilor.

Raul Rusescu, pronostic pentru Dinamo Zagreb – FCSB

După „remontada” de senzație contra celor de la Feyenoord Rotterdam, FCSB are nevoie de o minune pentru a rămâne în cursa pentru clasarea pe un loc de play-off în Europa League.

Campioana Ligii 1 are un meci greu contra celor de la Dinamo Zagreb, echipă obișnuită în ultimele sezoane cu calificări în Liga Campionilor. Raul Rusescu știe ce importanță au meciurile europene și a transmis care este pronosticul său pentru acest joc.

„Avem două necunoscute. În primul rând, Dinamo Zagreb n-a mai jucat din 20 decembrie niciun meci oficial; va fi prima ei partidă din 2026 și nu știm exact nivelul croaților din prezent.