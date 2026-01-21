Risto Radunovic știe de ce are nevoie FCSB pentru a învinge la Zagreb: „Trebuie să fim pozitivi” - Antena Sport

FCSB va avea parte de un meci tare joi seară la Zagreb, iar victoria este crucială în contextul clasării pe un loc de play-off. Elias Charalambous a prefațat disputa contra croaților și a explicat ce ar putea aduce succesul.

La antrenamentul oficial de miercuri seară, Risto Radunovic a vorbit despre importanța jocului. Dinamo Zagreb – FCSB este joi seară, de la ora 22:00.

Risto Radunovic, concentrat pentru meciul cu Dinamo Zagreb

FCSB are parte de un duel de foc în Croația, acolo unde o va înfrunta pe Dinamo Zagreb, în penultimul meci din grupa principală a UEFA Europa League.

Risto Radunovic a vorbit despre disputa crucială pentru campioana României și a transmis de ce are nevoie el și coechipierii săi pentru a obține un rezultat pozitiv.

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună care are multe sezoane în Champions League, dar avem nevoie de o zi bună a noastră și sper ca toți să jucăm bine ca să câștigăm meciul și să obținem calificarea.