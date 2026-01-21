Risto Radunovic știe de ce are nevoie FCSB pentru a învinge la Zagreb: „Trebuie să fim pozitivi” - Antena Sport

Închide meniul
Risto Radunovic știe de ce are nevoie FCSB pentru a învinge la Zagreb: „Trebuie să fim pozitivi”

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 20:08

Risto Radunovic / SPORT PICTURES

FCSB va avea parte de un meci tare joi seară la Zagreb, iar victoria este crucială în contextul clasării pe un loc de play-off. Elias Charalambous a prefațat disputa contra croaților și a explicat ce ar putea aduce succesul.

La antrenamentul oficial de miercuri seară, Risto Radunovic a vorbit despre importanța jocului. Dinamo Zagreb – FCSB este joi seară, de la ora 22:00.

Risto Radunovic, concentrat pentru meciul cu Dinamo Zagreb

FCSB are parte de un duel de foc în Croația, acolo unde o va înfrunta pe Dinamo Zagreb, în penultimul meci din grupa principală a UEFA Europa League.

Risto Radunovic a vorbit despre disputa crucială pentru campioana României și a transmis de ce are nevoie el și coechipierii săi pentru a obține un rezultat pozitiv.

„Ne așteaptă un meci important, cu o echipă foarte bună care are multe sezoane în Champions League, dar avem nevoie de o zi bună a noastră și sper ca toți să jucăm bine ca să câștigăm meciul și să obținem calificarea.

Am făcut câteva victorii legate, pe finalul anului trecut, și am vrut să continuăm așa, dar am pierdut în primul meci din acest an din campionat. 

Trebuie să fim pozitivi, să facem un meci bun și în defensivă și în ofensivă și să continuăm lupta pe toate planurile pe care le avem”, a declarat Risto Radunovic, pentru digisport.ro.

