Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel. Jucătorul care e OUT pentru duelul din Elveția - Antena Sport

Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel, din etapa a patra a grupei de Europa League. Vlad Chiricheș nu va juca în acest meci, dat fiind faptul că nu a fost inclus în lotul care a făcut deplasarea în Elveția.
FCSB l-a trecut pe lista UEFA pe Vlad Chiricheș după ce Mihai Popescu „s-a rupt”. Începând din acest sezon, forul european le permite cluburilor să facă modificări pe liste, în timpul grupei, în cazul în care un jucător suferă o accidentare gravă.
- FCSB se va duela cu Basel joi, de la ora 19:45.
Schimbare la FCSB înaintea meciului cu Basel: Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea în Elveția
Vlad Chiricheș a rămas la București și a fost surprins la Buftea, la duelul FCSB-ului din Youth League, cu Lokomotiv Zagreb. Veteranul din lotul campioanei a privit partida puștilor și a stat de vorbă cu președintele FRF, Răzvan Burleanu.
Astfel, în contextul în care Vlad Chiricheș nu a făcut deplasarea în Elveția, FCSB se va baza pe doi fundași centrali pentru duelul cu Basel, anume Siyabonga Ngezana și Daniel Graovac.
Vlad Chiricheș a fost tras pe „linie moartă” de Gigi Becali, în acest sezon, patronul campioanei fiind dispus să-i ofere un post în cadrul conducerii clubului, din stagiunea următoare.
Chiricheș, ajuns la vârsta de 35 de ani, a evoluat ultima dată pentru FCSB la finalul lunii septembrie, atunci când l-a înlocuit pe Daniel Graovac în prima repriză a partidei cu Oțelul.
În acest sezon, Vlad Chiricheș a bifat 15 meciuri la FCSB, în toate competițiile. În majoritarea partidelor, el a evoluat pe postul de mijlocaș închizător.
