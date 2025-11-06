„Sunt probleme”. Ilie Dumitrescu, avertisment după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel. Duelul din etapa a patra a grupei de Europa League se va juca de la 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro.

Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Juri Cisotti a fost lăsat pe banca de rezerve pentru meciul din Elveția, fiind titularizat Mamadou Thiam în locul lui.

Ilie Dumitrescu, avertisment după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel

Fostul internațional a declarat că FCSB poate întâmpina probleme pe faza defensivă în meciul cu Basel, dată fiind absența lui Juri Cisotti de pe teren. „Mister” a subliniat faptul că italianul are viteză și ar fi fost o soluție mai bună, luând în considerare și apărarea.

„Constatăm că e prima dată când nu joacă cu Cisotti și l-a preferat pe Thiam. Este pentru prima dată când nu îl folosește. În momentul în care iei o decizie cum joci, după ce analizezi adversarul, ar putea fi un raționament tactic să joci cu Thiam.

E un jucător care poate aduce plus pe faza ofensivă, peste Cisotti la acest capitol, dar problema se pune când FCSB va pierde mingea.