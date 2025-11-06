„Sunt probleme”. Ilie Dumitrescu, avertisment după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel - Antena Sport

Închide meniul
„Sunt probleme”. Ilie Dumitrescu, avertisment după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel

Publicat: 6 noiembrie 2025, 19:16

Ilie Dumitrescu. Sursa: Hepta

Ilie Dumitrescu a reacționat după ce a văzut echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Basel. Duelul din etapa a patra a grupei de Europa League se va juca de la 19:45, și va fi în format live text, pe as.ro. 

Ilie Dumitrescu a remarcat faptul că Juri Cisotti a fost lăsat pe banca de rezerve pentru meciul din Elveția, fiind titularizat Mamadou Thiam în locul lui. 

Fostul internațional a declarat că FCSB poate întâmpina probleme pe faza defensivă în meciul cu Basel, dată fiind absența lui Juri Cisotti de pe teren. „Mister” a subliniat faptul că italianul are viteză și ar fi fost o soluție mai bună, luând în considerare și apărarea. 

„Constatăm că e prima dată când nu joacă cu Cisotti și l-a preferat pe Thiam. Este pentru prima dată când nu îl folosește. În momentul în care iei o decizie cum joci, după ce analizezi adversarul, ar putea fi un raționament tactic să joci cu Thiam. 

E un jucător care poate aduce plus pe faza ofensivă, peste Cisotti la acest capitol, dar problema se pune când FCSB va pierde mingea. 

Sunt probleme pe faza defensivă la el, în timp ce Cisotti aleargă foarte mult, e disciplinat. E mai eficient pe faza defensivă, o face foarte bine”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro, înainte de Basel – FCSB. 

Echipele de start:  

Basel: Hitz – Vouilloz, Barisic, Daniliuc, Cisse – Metinho, Leroy – Traore, Shaqiri, Soticek – Broschinski.  

Antrenor: Ludovic Magnin. 

FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Tănase, Șut – Miculescu, Olaru, Thiam – Bîrligea.  

Antrenor: Elias Charalambous. 

