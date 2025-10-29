Tensiuni la adversara FCSB-ului din Europa League. Niciun jucător n-a scăpat de sancțiunile conducerii - Antena Sport

Steaua Roșie Belgrad, una dintre viitoarele adversare ale FCSB-ului din Europa League, nu trece printr-o perioadă prea liniștită. Oficialii clubului sunt nemulțumiți de prestațiile echipei în cea de-a doua competiție continentală intercluburi, iar după primul pas greșit din campionat au luat o decizie drastică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formația din capitala Serbiei are în acest moment un singur punct în UEL, după ce a remizat cu Celtic, după care a suferit două eșecuri contra celor de la Porto și Braga. Egalul din campionat cu Radnicki Nis “i-a pus capac” managerului general Zvezdan Terzic, care le-a dat o amendă tuturor jucătorilor.

Jucătorii de la Steaua Roșie, sancționați

Steaua Roșie Belgrad nu a mai câștigat de două partide, iar răbdarea oficialilor deja nu mai există. După eșecul cu Braga din Europa League și primele puncte pierdute în campionat, Zvezdan Terzic și-a sancționat toți jucătorii cu câte 10.000 de euro, potrivit golazo.ro.

Potrivit presei locale, este prima dată când managerul general recurge la acest gest. În ceea ce îl privește pe antrenorul Vladan Milojevic, el a scăpat fără să fie sancționat.

Cu toate acestea, “scaunul” său s-a mai clătinat o dată, atunci când sârbii au ratat accederea în grupa Ligii Campionilor, după ce au fost eliminați de Pafos într-un play-off care părea accesibil. FCSB o va întâlni pe Steaua Roșie Belgrad în pe 27 noiembrie, de la ora 22:00, pe “Marakana”.