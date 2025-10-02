Titularul FCSB-ului, ironizat de elvețieni: „Ce face pe teren e un mister. Așa i-a spus patronul” - Antena Sport

Titularul FCSB-ului, Valentin Crețu, a fost ironizat de elvețieni după ce Young Boys s-a impus în fața campioanei României, scor 2-0. Aceștia l-au taxat pe fundașul dreapta pentru erorile comise pe parcursul meciului din etapa a doua a grupei de Europa League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Valentin Crețu a revenit în echipa de start a FCSB-ului după o absență de o lună. El a fost accidentat și a ratat patru partide ale campioanei.

Valentin Crețu, ironizat de elvețieni după FCSB – Young Boys 0-2

Valentin Crețu a fost depășit la ambele goluri marcate de Young Boys. În minutul 11, Joel Monteiro a scăpat de sub marcajul său și l-a învins pe Ștefan Târnovanu cu un șut din marginea careului.

În minutul 36, același Monteiro a reușit „dubla”, marcând de lângă Valentin Crețu și Siyabonga Ngezana.

Ca urmare a prestației sale, Crețu a fost ținta ironiilor în presa din Elveția. Jurnaliștii elvețieni au amintit de implicarea avută de Gigi Becali la formația roș-albastră.