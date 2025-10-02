Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB - Young Boys nu mai marcase de opt luni! Monteiro s-a distrat cu apărarea campioanei - Antena Sport

Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase un gol de opt luni. Joel Monteiro (26 de ani) a avut o primă repriză de vis în meciul din etapa a doua a grupei de Europa League.
Joel Monteiro a deschis scorul în minutul 11, cu un șut din marginea careului, la care Ștefan Târnovanu nu a avut nicio reacție. Mijlocașul elvețian a profitat de faptul că Valentin Crețu l-a scăpat din marcaj și astfel a reușit să înscrie.
Jucătorul care a reușit „dubla” în FCSB – Young Boys nu mai marcase de opt luni
Ulterior, Monteiro a reușit „dubla” în minutul 36, atunci când a primit o pasă de la Fernandes. Mijlocașul elvețian se afla aproape la mijlocul terenului și a sprintat până în careu, reușind să marcheze de lângă Siyabonga Ngezana și Valentin Crețu.
Cu cele două goluri marcate în meciul cu FCSB, Joel Monteiro a pus capăt unei secete de opt luni. Elvețianul nu mai marcase pentru Young Boys de pe 5 februarie 2025, atunci când puncta în victoria de campionat cu Yverdon, scor 6-1.
Joel Monteiro este cotat la suma de șase milioane de euro și mai are contract cu Young Boys până în vara lui 2027. Elvețianul este jucător de bază la adversara FCSB-ului, bifând 12 meciuri în acest sezon, în toate competițiile.
Echipele de start la FCSB – Young Boys:
FCSB: Târnovanu – V. Crețu, M. Popescu, Ngezana, Pantea – Edjouma, Alhassan – Miculescu, O. Popescu, Thiam – Alibec. Rezerve: Udrea, Zima – Șut, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Olaru, Cisotti, Radunovic. Antrenor: Elias Charalambous
Young Boys: Keller – Janko, Lauper, Benito, Hadjam – Males, Raveloson, Fernandes, Monteiro – Bedia, Gigovic. Rezerve: Lindner, Marzino – Andrews, Zoukrou, Virginius, Cordova, Colley, Pech, Mambwa, Smith, Fassnacht, Tsimba. Antrenor: Giorgio Contini
