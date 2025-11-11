1 milion de dolari pentru Cosmin Contra. Ce club a fost obligat de FIFA să-i plătească daune - Antena Sport

Cosmin Contra a avut parte de o experienţă neplăcută în Arabia Saudită, la formaţia Damac. Mai exact, Cosmin Contra și-a dat demisia din funcția de antrenor în decembrie 2024 după aproximativ un an de la instalare.

Contra a fost nevoit să rezilieze din cauza problemelor financiare pe care le traversa clubul. Românul a mers mai departe la FIFA şi a primit câştig de cauză. Acum are de primit de la Damac apoximativ 1 milion de dolari.

Din această sumă, 660.830 de dolari reprezintă compensația pentru rezilierea contractului cu justă cauză, iar aproximativ 295.000 de euro sunt salariile restante pentru perioada octombrie-decembrie 2024, informează iamsport.ro.

După experienţa Damac, pentru Cosmin Contra a urmat o altă situaţie incredibilă. Revenit în Arabia Saudită, la echipa Al-Kholood, contractul său a fost reziliat după 20 de zile. Clubul a fost preluat de un alt acţionar, care l-a dat afară! Pentru rezilere, Contra a primit despăgubiri de 1,6 milioane de dolari!