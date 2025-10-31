Adevărul despre "stadionul" de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute - Antena Sport

Imaginile cu un stadion aflat în vârful unui zgârie-nori au devenit virale în întreaga lume şi au fost urmărite de sute de milioane de persoane! În realitate, acestea au fost un mare fake! Cel care a reuşit să propage imaginile false a fost englezul Liam Hawes, care a creat stadionul impresionant pe telefon, cu ajutorul inteligenței artificiale.

Arabia Saudită este în prezent singura candidată pentru organizarea Mondialul din 2034. FIFA a rămas plăcut surprinsă după ce saudiţii au prezentat un plan de oraş futurist, acolo unde ar urma să fie amplasat şi un stadion. “The Line” este un proiect urban inedit din Arabia Saudită, conceput ca un oraș vertical, liniar, fără mașini sau străzi. Acesta va fi format din două clădiri paralele înalte de 500 de metri, acoperite cu sticlă, care se vor întinde pe 170 kilometri, folosind exclusiv energie regenerabilă. Locuitorii vor avea acces la toate serviciile necesare pe jos în cinci minute, iar transportul pe distanțe lungi se va realiza printr-un tren de mare viteză subteran. Lucrările de construcție sunt în desfășurare, deși proiectul se confruntă cu provocări logistice și redimensionări pe termen scurt, inclusiv un segment de aproximativ 2,4 kilometri care ar trebui finalizat până în 2030.

Cum o minciună se propagă mai repede decât un adevăr, săptămâna trecută au apărut şi “imagini oficiale cu arena”, iar rețelele de socializare au fost inundate de un videoclip în care era prezentat viitorul „Sky Stadium” din proiectul Neom-The Line, pentru CM 2034. Numai că, în proiectul care a devenit viral, stadionul era fixat în vârful unui zgârie-nori! Imaginile s-au dovedit a fi în final un mare fake.

