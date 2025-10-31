Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adevărul despre "stadionul" de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute

Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 17:16

Comentarii
Adevărul despre stadionul de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute

Imaginile cu un stadion aflat în vârful unui zgârie-nori au devenit virale în întreaga lume şi au fost urmărite de sute de milioane de persoane! În realitate, acestea au fost un mare fake! Cel care a reuşit să propage imaginile false a fost englezul Liam Hawes, care a creat stadionul impresionant pe telefon, cu ajutorul inteligenței artificiale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Arabia Saudită este în prezent singura candidată pentru organizarea Mondialul din 2034. FIFA a rămas plăcut surprinsă după ce saudiţii au prezentat un plan de oraş futurist, acolo unde ar urma să fie amplasat şi un stadion. “The Line” este un proiect urban inedit din Arabia Saudită, conceput ca un oraș vertical, liniar, fără mașini sau străzi. Acesta va fi format din două clădiri paralele înalte de 500 de metri, acoperite cu sticlă, care se vor întinde pe 170 kilometri, folosind exclusiv energie regenerabilă. Locuitorii vor avea acces la toate serviciile necesare pe jos în cinci minute, iar transportul pe distanțe lungi se va realiza printr-un tren de mare viteză subteran. Lucrările de construcție sunt în desfășurare, deși proiectul se confruntă cu provocări logistice și redimensionări pe termen scurt, inclusiv un segment de aproximativ 2,4 kilometri care ar trebui finalizat până în 2030.

Cum o minciună se propagă mai repede decât un adevăr, săptămâna trecută au apărut şi “imagini oficiale cu arena”, iar rețelele de socializare au fost inundate de un videoclip în care era prezentat viitorul „Sky Stadium” din proiectul Neom-The Line, pentru CM 2034. Numai că, în proiectul care a devenit viral, stadionul era fixat în vârful unui zgârie-nori! Imaginile s-au dovedit a fi în final un mare fake.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Observator
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
18:09
Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri
17:56
Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!
17:39
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
17:19
Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană
16:42
E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa
16:33
FotoGluma virală făcută de Adrian Petre cu ocazia sărbătorii de Halloween
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului