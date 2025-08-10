Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo - Antena Sport

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru e nevoit să plătească scump calificarea echipei sale în turul 3 preliminar al Conference League. Universitatea Craiova a primit mai multe amenzi după meciul retur contra celor de la FK Sarajevo, câştigat de formaţia lui Mirel Rădoi cu scorul de 4-0.

Echipa lui Mirel Rădoi e aproape de play-off-ul Conference League după ce a învins-o şi pe Spartak Trnava cu scorul de 3-0 în prima manşă.

Amendă pentru echipa lui Mihai Rotaru

Au fost probleme la olteni la meciul câştigat contra celor de la FK Sarajevo, scor 4-0, în turul doi preliminar al Conference League. Forul european a sancționat clubul patronat de Mihai Rotaru cu o amendă totală de 32.000 de euro. Asta din cauza faptului că suporterii au folosit materiale pirotehnice și au aruncat de obiecte pe suprafața de joc. Mai mult, oltenii au primit și o sancțiune de închidere parțială a stadionului, cu suspendare.

Pe lângă problemele cauzate de suporteri, Comisia de Disciplină de la Nyon a taxat și alte nereguli. Craiova a mai primit o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces și un avertisment pentru că nu a reușit să îi identifice pe fanii responsabili de incidente.

În mod surprinzător, UEFA l-a scos vinovat și pe antrenorul Mirel Rădoi pentru startul întârziat al partidei. “Comisia a decis: Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 20.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pentru un meci din competițiile UEFA, pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea obiectelor în teren.