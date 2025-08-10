Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo - Antena Sport

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru e nevoit să plătească scump calificarea echipei sale în turul 3 preliminar al Conference League. Universitatea Craiova a primit mai multe amenzi după meciul retur contra celor de la FK Sarajevo, câştigat de formaţia lui Mirel Rădoi cu scorul de 4-0.
Echipa lui Mirel Rădoi e aproape de play-off-ul Conference League după ce a învins-o şi pe Spartak Trnava cu scorul de 3-0 în prima manşă.
Amendă pentru echipa lui Mihai Rotaru
Au fost probleme la olteni la meciul câştigat contra celor de la FK Sarajevo, scor 4-0, în turul doi preliminar al Conference League. Forul european a sancționat clubul patronat de Mihai Rotaru cu o amendă totală de 32.000 de euro. Asta din cauza faptului că suporterii au folosit materiale pirotehnice și au aruncat de obiecte pe suprafața de joc. Mai mult, oltenii au primit și o sancțiune de închidere parțială a stadionului, cu suspendare.
Pe lângă problemele cauzate de suporteri, Comisia de Disciplină de la Nyon a taxat și alte nereguli. Craiova a mai primit o amendă de 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces și un avertisment pentru că nu a reușit să îi identifice pe fanii responsabili de incidente.
În mod surprinzător, UEFA l-a scos vinovat și pe antrenorul Mirel Rădoi pentru startul întârziat al partidei. “Comisia a decis: Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 20.000 de euro și cu închiderea parțială a stadionului pentru un meci din competițiile UEFA, pentru folosirea materialelor pirotehnice și pentru aruncarea obiectelor în teren.
Închiderea parțială a stadionului amintită mai sus este suspendată pentru o perioadă de probațiune de doi ani (…) Să o amendeze pe Universitatea Craiova cu 12.000 de euro pentru blocarea căilor de acces (…) Să îl avertizeze pe Mirel Matei Rădoi, antrenorul principal al Universității Craiova, pentru că este vinovat de întârzierea startului meciului”, a transmis Comisia de Disciplină a UEFA.
- Amendă uriaşă pentru olteni! Câţi bani e nevoit Mihai Rotaru să plătească după meciul cu FK Sarajevo
- mihai rotaru
- mirel rădoi
- Imagini de senzaţie cu Laurenţiu Reghecampf! Ce a făcut antrenorul român după ce a semnat cu echipa din Sudan
- Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
- Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
- PSV, demonstrație de forță în prima etapă din Olanda! Rezultatul obținut de echipa la care e așteptat Dennis Man
- Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există