Bodyguard-ul lui Lionel Messi a fost suspendat în Leagues Cup! - Antena Sport

Bodyguard-ul a făcut o comparaţie cu perioada de şapte ani în care s-a aflat în Europa, la meciuri din Ligue 1 şi Champions League, şi cei aproape doi ani de MLS:

“Nu mă mai lasă să intru pe teren. Am lucrat în Europa timp de şapte ani în Ligue 1 şi Champions League. În toată această perioadă, doar şase spectatori au intrat pe teren. De când am ajuns în Statele Unite, în numai 20 de luni, am avut 16 oameni care au intrat pe teren. E o mare problemă aici şi nu sunt eu problema.

Lăsaţi-mă să îl ajut pe Messi. Iubesc MLS şi CONCACAF, dar trebuie să lucrăm împreună. Iubesc să dau o mână de ajutor.

Simt că fac parte din familia lui şi muncesc din greu să îl protejez. Nu doar fizic, ci şi psihic, deoarece are mare încredere în mine, iar eu îi ofer toată atenţia mea. Este un tip umil”, a declarat Yassine Cheuko, potrivit goal.com.