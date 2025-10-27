Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 17:22

Dan Şucu, în timpul unei conferinţe de presă/ Profimedia

Dan Şucu are de traversat o perioadă dificilă la Genoa. Pe lângă situaţia proastă din clasament, în care a ajuns echipa, patronul formaţiei italiene are de achitat şi o sumă imensă!

Gazzetta dello Sport a dezvăluit ultimele detalii despre situaţia finaciară a clubului. Ultimul raport financiar arată o situaţie uşor îmbunătăţită financiar, dar datoriile sunt totuşi enorme! Cu vânzările lui Koni De Winter și Honest Ahanor, Genoa a reuşit să aducă în conturi 28 de milioane de euro, bani care s-au scăzut din datorii. Astfel, din 160 de milioane, acum Genoa mai are datorii de 129 de milioane de euro! Un factor important pentru ca echipa să nu intre în colaps îl va reprezenta rămânerea în primul eşalon!

Echipa lui Dan Şucu, în continuare în criză. Genoa rămâne ultima din Serie A

În urma eşecului cu Torinp, Genoa rămâne “lanterna” clasamentului în Serie A. După 8 etape, Genoa nu are încă victorie în acest sezon în campionat. A obţinut doar 3 rezultate de egalitate şi a pierdut 5 meciuri. Accidentat, Nicolae Stanciu (32 de ani) nu a făcut parte din lotul echipei antrenate de Patrick Vieira (49 de ani). Vieira anunţase anterior că nu îl va putea utiliza încă pe căpitanul naţionalei, dar că acesta s-a antrenat cu echipa în ultimele zile. “Stanciu este mult prea în urmă cu pregătirea pentru a juca duminică (n.r. 26 octombrie), dar s-a antrenat alături de echipă în ultimele două zile”, declara Patrick Vieira.

