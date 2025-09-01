Dennis Man, considerat o "țeapă" de presa din Olanda. Lista pe care a fost pus românul după startul de la PSV - Antena Sport

Dennis Man a ajuns în această vară de la Parma la PSV în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro, o mutare care era considerată drept un nou capitol. Românul nu a evoluat momentan la nivelul așteptărilor, în contextul în care în primele două meciuri a fost scos la pauză.

Presa din Olanda a analizat startul lui Man la PSV și nu s-a ferit să îl considere deja pe jucătorul de bandă dreaptă drept un transfer “flop” din Eredivisie.

Jurnaliștii olandezi, verdict prematur dur pentru Dennis Man

Dennis Man a venit la campioana Olandei, PSV Eindhoven, iar românul a avut deja șansa să și debuteze în tricoul noii sale echipe. În ultimele două etape, fotbalistul de 27 de ani a fost titular, însă a fost scos la pauză în ambele rânduri, la capătul unor prestații șterse care nu au fost trecute cu vedere de jurnaliștii olandezi.

Dacă cei de la De Telegraaf l-au numit pe Man “omul invizibil” după eșecul cu Telstar, redactorii de la Voetbalprimeur.nl au oferit un verdict și mai dur pentru român. Site-ul citat anterior a tras deja o concluze tăioasă cu privire la internaționalul “tricolor” și l-a numit una dintre “țepele” acestei perioade de mercato.

Jurnaliștii din Olanda a realizat o listă cu opt transferuri realizate în vară pe care le consideră un “flop”. Pe lângă Man, PSV mai are un jucător în această categorie pe care nimeni nu își dorește să fie, și anume Guus Til, mijlocașul adus de la Spartak Moscova pe 3 milioane de euro.