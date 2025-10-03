Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: "Chiar are calitate" - Antena Sport

Dennis Man a fost titular în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, în etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Meciul de pe BayArena s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar internaţionalul român a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la oaspeţi.
În minutul 5 al partidei, Man ar fi putut să îşi treacă în cont un assist, atunci când i-a centrat lui Ivan Perisic, iar croatul a trimis în poartă. Din nefericire pentru PSV, golul acestuia a fost anulat.
Dennis Man, lăudat în Olanda: “Începe să se vadă că nu e un transfer rău”
După meciul din UEFA Champions League, doi jurnalişti olandezi au recunoscut că l-au judecat prea dur pe Dennis Man în momentul în care a ajuns la PSV, dar ultimele prestaţii i-au făcut pe cei doi să îşi schimbe discursul:
“Sincer să fiu, am avut dubii în legătură cu Man. Mă întrebam care sunt calitățile sale, dar acum încep să observ câte ceva: piciorul său stâng și o accelerare bună. Începe să se vadă că nu e un transfer rău”, a declarat Hans Kraay.
În ceea ce îl priveşte pe Danny Koevermans, acesta aşteaptă de la Man să finalizeze aşa cum o făcea în tricoul celor de la Parma:
“Man chiar are calitate la finalizare. Nu am prea văzut asta încă, dar are această calitate. A jucat la Parma și a reușit un număr bun de goluri acolo”, a spus şi Koevermans, potrivit voetbalprimeur.nl.
Dennis Man a ajuns vara aceasta la PSV Eindhoven, echipă care a plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul său de la Parma. În acest sezon, el a evoluat deja în 5 meciuri pentru PSV şi şi-a trecut în cont un assist, în meciul de campionat cu Excelsior.
După primele două etape din faza principală UEFA Champions League, PSV este pe locul 27, cu 1 punct. Etapa viitoare, PSV va primi vizita celor de la Napoli.
