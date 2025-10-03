Închide meniul
Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: "Chiar are calitate" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate”

Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: “Chiar are calitate”

Publicat: 3 octombrie 2025, 11:58

Comentarii
Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: Chiar are calitate

Dennis Man / Profimedia

Dennis Man a fost titular în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, în etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Meciul de pe BayArena s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar internaţionalul român a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la oaspeţi.

În minutul 5 al partidei, Man ar fi putut să îşi treacă în cont un assist, atunci când i-a centrat lui Ivan Perisic, iar croatul a trimis în poartă. Din nefericire pentru PSV, golul acestuia a fost anulat.

Dennis Man, lăudat în Olanda: “Începe să se vadă că nu e un transfer rău”

După meciul din UEFA Champions League, doi jurnalişti olandezi au recunoscut că l-au judecat prea dur pe Dennis Man în momentul în care a ajuns la PSV, dar ultimele prestaţii i-au făcut pe cei doi să îşi schimbe discursul:

“Sincer să fiu, am avut dubii în legătură cu Man. Mă întrebam care sunt calitățile sale, dar acum încep să observ câte ceva: piciorul său stâng și o accelerare bună. Începe să se vadă că nu e un transfer rău”, a declarat Hans Kraay.

În ceea ce îl priveşte pe Danny Koevermans, acesta aşteaptă de la Man să finalizeze aşa cum o făcea în tricoul celor de la Parma:

“Man chiar are calitate la finalizare. Nu am prea văzut asta încă, dar are această calitate. A jucat la Parma și a reușit un număr bun de goluri acolo”, a spus şi Koevermans, potrivit voetbalprimeur.nl.

Dennis Man a ajuns vara aceasta la PSV Eindhoven, echipă care a plătit 8,5 milioane de euro pentru transferul său de la Parma. În acest sezon, el a evoluat deja în 5 meciuri pentru PSV şi şi-a trecut în cont un assist, în meciul de campionat cu Excelsior.

După primele două etape din faza principală UEFA Champions League, PSV este pe locul 27, cu 1 punct. Etapa viitoare, PSV va primi vizita celor de la Napoli.

Comentarii


13:44
David Popovici, față în față cu al 5-lea cel mai bogat român: “Voi recâștiga în curând recordul mondial”
13:30
Alonso, cel mai rapid în FP1 al MP de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
13:28
Marius Şumudică a pus tunurile pe Charalambous şi Pintilii: “Cred că Gigi Becali ar trebui să meargă la antrenamente”
13:15
“Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei”
12:33
Marius Şumudică, tiradă la adresa Universităţii Craiova: “Tremură chiloţii pe ei! Inimaginabil”
12:27
Destinație surpriză pentru un fost Balon de Aur. Va antrena o echipă calificată în premieră la Cupa Mondială
