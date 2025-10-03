Dennis Man i-a convins! Olandezii şi-au schimbat discursul în privinţa românului: "Chiar are calitate" - Antena Sport

Dennis Man a fost titular în meciul dintre Bayer Leverkusen şi PSV Eindhoven, în etapa a doua a grupei principale UEFA Champions League. Meciul de pe BayArena s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, iar internaţionalul român a fost unul dintre cei mai importanţi jucători de la oaspeţi.

În minutul 5 al partidei, Man ar fi putut să îşi treacă în cont un assist, atunci când i-a centrat lui Ivan Perisic, iar croatul a trimis în poartă. Din nefericire pentru PSV, golul acestuia a fost anulat.

Dennis Man, lăudat în Olanda: “Începe să se vadă că nu e un transfer rău”

După meciul din UEFA Champions League, doi jurnalişti olandezi au recunoscut că l-au judecat prea dur pe Dennis Man în momentul în care a ajuns la PSV, dar ultimele prestaţii i-au făcut pe cei doi să îşi schimbe discursul:

“Sincer să fiu, am avut dubii în legătură cu Man. Mă întrebam care sunt calitățile sale, dar acum încep să observ câte ceva: piciorul său stâng și o accelerare bună. Începe să se vadă că nu e un transfer rău”, a declarat Hans Kraay.

În ceea ce îl priveşte pe Danny Koevermans, acesta aşteaptă de la Man să finalizeze aşa cum o făcea în tricoul celor de la Parma: