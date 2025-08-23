După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării - Antena Sport

Închide meniul
După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării

Ionuţ Axinescu Publicat: 23 august 2025, 17:23

Fanii Austriei Salzburg / Contul de X Austria Salzburg

În aprilie 2005, în contextul unor probleme financiare, clubul istoric Austria Salzburg era cumpărat de faimoasa companie Red Bull.

În primă fază, fanii echipei din orașul lui Mozart au reacționat pozitiv, mai ales că Red Bull a promis investiții serioase la un club care în 1994 juca finala Cupei UEFA, contra lui Inter MIlano (0-2 la general, după un ultim act în dublă manșă). Doar că imediat au început problemele și neînțelegerile.

Red Bull a schimbat tot: „Un club nou, fără istorie!”

Pe 4 iunie, la nici două luni de la preluarea clubului, Red Bull a schimbat tot! Compania deținută de Dietrich Mateschitz (miliardarul care a decedat în 2022) a renunțat la emblema și culorile clasice alb-violet, pe care le-a înlocuit cu cele alb-roșii ale lui Red Bull. În plus, s-a decis ca echipa să devină Red Bull Salzburg, adică să ia literalmente numele companiei.

Fanii Austriei Salzburg, club fondat în 1933, s-au simțit trădați și păcăliți. „Red Bull nu dorea să fie sponsor, ci tocmai cumpărase licența clubului nostru pentru a o folosi în scopuri de marketing”, povestea un fan, într-un reportaj realizat de COPE. Și chiar așa era, mai ales că Mateschitz a declarat, cu nonșalanță, că „Red Bull Salzburg e un club nou, fără istorie”.

Apariția lui SV Austria Salzburg, care a plecat din liga a șaptea

O parte dintre fani au încercat să oprească transformarea clubului. Fără succes. „Compania aceea a distrus o parte importantă din viețile noastre. Punctul culminant a fost oferta făcută de Red Bull. Ne-au zis: «Dacă chiar vreți să jucăm în alb-violet, tot ce putem face e ca șosetele portarului să fie în aceste culori»”, povestea Stefan Schubert, un fan, pentru BBC.

Așa că, în octombrie 2005, fanii revoltați au înființat SV Austria Salzburg și au pornit la drum din a șaptea ligă austriacă! Au înregistrat marca Austria Salzburg și vechiul logo, cu intenția de a promova an de an până în prima divizie din Austria.

Mii de fani în tribune, în ciuda greutăților de pe teren

Planul sportiv nu a reușit. Gruparea suporterilor a ajuns în a doua ligă abia în sezonul 2015-2016, dar a retrogradat imediat de acolo. În rest, a plutit între a patra și a treia divizie, cu ceva probleme financiare, dar cu aceeași pasiune ca la început.

În schimb, proiectul manifest a fost unul de succes în ceea ce privește mobilizarea. Austria Salzburg a jucat meci de meci cu 1.500-2.000 de fani în tribune, inclusiv în liga a șaptea. „Povestea noii Austria Salzburg le arată fanilor din toată lumea că nu trebuie să se supună oricărei decizii a președintelui clubului”, concluziona, cu ani în urmă, jurnalistul austriac Reinhard Krennhuber.

SV Austria Salzburg e acum, din nou, în a doua ligă

În acest sezon, SV Austria Salzburg s-a întors în divizia a doua și acum visează la o promovare istorică în Bundesliga austriacă. Momentan, după trei etape, echipa a strâns doar trei puncte, dar visuri și speranțe există.

Mai important pentru suporterii din Salzburg e că echipa a supraviețuit în tot acest timp. „Nu poți să omori un club ca acesta. El va supraviețui mereu”, spunea un suporter, într-un documentar realizat de Part of the GAME.

  • 1 milion de euro valorează acum tot lotul lui Austria Salzburg, conform Transfermarkt. În comparație, Red Bull Salzburg e cotată la 121 de milioane de euro.
  • În septembrie 2023, Austria Salzburg și Red Bull au jucat în Cupa Austriei, primul și singurul meci direct din istorie. Red Bull a câștigat cu 4-0.
