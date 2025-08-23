După 20 de ani! Echipa fanilor care s-au războit cu Red Bull e mai aproape ca niciodată de visul promovării - Antena Sport

În aprilie 2005, în contextul unor probleme financiare, clubul istoric Austria Salzburg era cumpărat de faimoasa companie Red Bull.

În primă fază, fanii echipei din orașul lui Mozart au reacționat pozitiv, mai ales că Red Bull a promis investiții serioase la un club care în 1994 juca finala Cupei UEFA, contra lui Inter MIlano (0-2 la general, după un ultim act în dublă manșă). Doar că imediat au început problemele și neînțelegerile.

Red Bull a schimbat tot: „Un club nou, fără istorie!”

Pe 4 iunie, la nici două luni de la preluarea clubului, Red Bull a schimbat tot! Compania deținută de Dietrich Mateschitz (miliardarul care a decedat în 2022) a renunțat la emblema și culorile clasice alb-violet, pe care le-a înlocuit cu cele alb-roșii ale lui Red Bull. În plus, s-a decis ca echipa să devină Red Bull Salzburg, adică să ia literalmente numele companiei.

Fanii Austriei Salzburg, club fondat în 1933, s-au simțit trădați și păcăliți. „Red Bull nu dorea să fie sponsor, ci tocmai cumpărase licența clubului nostru pentru a o folosi în scopuri de marketing”, povestea un fan, într-un reportaj realizat de COPE. Și chiar așa era, mai ales că Mateschitz a declarat, cu nonșalanță, că „Red Bull Salzburg e un club nou, fără istorie”.

Apariția lui SV Austria Salzburg, care a plecat din liga a șaptea

O parte dintre fani au încercat să oprească transformarea clubului. Fără succes. „Compania aceea a distrus o parte importantă din viețile noastre. Punctul culminant a fost oferta făcută de Red Bull. Ne-au zis: «Dacă chiar vreți să jucăm în alb-violet, tot ce putem face e ca șosetele portarului să fie în aceste culori»”, povestea Stefan Schubert, un fan, pentru BBC.