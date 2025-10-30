E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus - Antena Sport

Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor.

Anunţul oficial a fost făcut chiar de clubul italian. “Luciano Spalletti e noul antrenor al Juventus: tehnicianul a semnat un contract până pe 30 iunie 2026”, este comunicatul remis presei de Juventus.

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus ⚪️⚫️

Benvenuto mister!

🗞️➡️https://t.co/JzQ2LwR2ZV pic.twitter.com/LpWc0ybkbs

— JuventusFC (@juventusfc) October 30, 2025

Luciano Spalletti (66 ani) a fost campionat al Italiei cu SSC Napoli în sezonul 2022-2023, înainte de a prelua conducerea selecționatei Italiei, după demisia neașteptată a lui Roberto Mancini. El a fost demis însă de Federația italiană de fotbal (FIGC) după înfrângerea categorică suferită în fața Norvegiei, în primul meci al Squadrei Azzurra din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Juventus, ocupanta locului 8 în Serie A, l-a demis lui pe antrenorul croat Igor Tudor, la o zi după eșecul suferit în partida cu Lazio Roma (0-1) din campionatul Italiei.