Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus

E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus

Radu Constantin Publicat: 30 octombrie 2025, 19:38

Comentarii
E oficial: Luciano Spalletti este noul antrenor de la Juventus

Luciano Spalletti, în timpul meciului Elveţia - Italia / Profimedia

Fostul selecționer italian Luciano Spalletti a acceptat să preia conducerea tehnică a echipei de fotbal Juventus Torino, urmând să-l înlocuiască pe croatul Igor Tudor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Anunţul oficial a fost făcut chiar de clubul italian. “Luciano Spalletti e noul antrenor al Juventus: tehnicianul a semnat un contract până pe 30 iunie 2026”, este comunicatul remis presei de Juventus.

Luciano Spalletti (66 ani) a fost campionat al Italiei cu SSC Napoli în sezonul 2022-2023, înainte de a prelua conducerea selecționatei Italiei, după demisia neașteptată a lui Roberto Mancini. El a fost demis însă de Federația italiană de fotbal (FIGC) după înfrângerea categorică suferită în fața Norvegiei, în primul meci al Squadrei Azzurra din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

Juventus, ocupanta locului 8 în Serie A, l-a demis lui pe antrenorul croat Igor Tudor, la o zi după eșecul suferit în partida cu Lazio Roma (0-1) din campionatul Italiei.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Observator
Medicii acuzaţi de moartea unui pacient, "eroi" în 2015. Ar fi încercat să îşi acopere fapta
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare”
Fanatik.ro
Orașul din România unde se află cea mai spectaculoasă atracție turistică dedicată Nadiei Comăneci, regina de aur a gimnasticii mondiale: „E o onoare”
20:50
VideoRezumatul meciului Bernadette Szocs – Sabine Winter 0-3, din optimile WTT Champions Montpellier
20:30
Mandorlini, plecare cu scandal. Acuze la adresa patronului Varga: “Nu am putut comunica niciodată, era mai mult plecat!”
20:30
VIDEOBernadette Szocs – Sabine Winter 0-3. “Bernie”, eliminată în optimi la WTT Champions Montpellier
20:28
VIDEOVlad Dragomir, decisiv în Supercupa Ciprului pentru Pafos. Românul, într-o formă incredibilă
19:55
Adrian Mihalcea trage un semnal de alarmă, după 1-1 cu Petrolul: „Îți tremură picioarele”
19:18
Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Vezi toate știrile
1 Soţia lui Laurenţiu Popescu a explicat de ce a plâns la autogol: “O perioadă destul de grea pentru noi” 2 EXCLUSIVIoan Suciu, şedinţă de urgenţă de 4 ore cu Denisa Golgotă, după scandalul din gimnastică: “Cel care a greşit o să plătească” 3 Primul transfer al iernii cerut de Costel Gâlcă la Rapid. Anunţul lui Victor Angelescu 4 Surpriza pregătită de FCSB pentru meciul din Cupă cu Bistriţa. Titular în premieră la campioană 5 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 6 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”Mutu refuză să fie comparat cu Chivu: “Când duceam Rapid în play-off, nu întrebaţi de ce eu sunt acolo și el la Inter Unde16?”