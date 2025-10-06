Fabio Cannavaro a semnat şi merge la Campionatul Mondial. Echipa surpriză pe care o va antrena - Antena Sport

Închide meniul
Fabio Cannavaro a semnat şi merge la Campionatul Mondial. Echipa surpriză pe care o va antrena

Radu Constantin Publicat: 6 octombrie 2025, 16:53

Fabio Cannavaro, în timpul unei conferințe de presă / Profimedia

Destinaţie surpriză pentru Fabio Cannavaro. Naționala Uzbekistanului s-a calificat pentru prima dată în istorie la Campionatul Mondial, iar la turneul final din SUA, Mexic și Canada va merge pe bancă cu Fabio Cannavaro selecționer.

Fostul căpitan al echipei naţionale de fotbal a Italiei, Fabio Cannavaro, campion mondial în 2006 şi fost selecţioner al Chinei, a fost numit luni, în mod oficial, pe banca tehnică a primei reprezentative a Uzbekistanului, notează Agerpres.

Fabio Cannavaro a fost demis de Dinamo Zagreb după trei luni

Cannavaro, născut la Napoli, în vârstă de 52 de ani, fost fundaş central la Napoli, Parma, Inter Milano, Juventus Torino şi Real Madrid, a fost considerat unul dintre cei mai buni fundaşi din istoria fotbalului.

Cannavaro s-a retras în 2011 şi a început cariera de antrenor în 2013. El nu a mai antrenat din aprilie, când a fost demis de conducerea clubului croat Dinamo Zagreb, la doar trei luni de la sosirea sa. El a mai antrenat Guangzhou Evergrande (2014-2015), Al Nassr (2015-2016), Tianjin Quanjian (2016-2017), Guangzhou Evergrande (2017-2019), naţionala Chinei (2019), Benevento (2022-2023) şi Udinese (2024).

