FIFA a anunţat stadionul care va găzdui Finalissima! Unde va avea loc duelul Lamine Yamal - Lionel Messi - Antena Sport

Publicat: 8 noiembrie 2025, 11:43

Lamine Yamal şi Lionel Messi / Colaj Profimedia

FIFA a confirmat data la care va avea loc Finalissima, meci de gală între Spania, campioana Europei, şi Argentina, deţinătoarea titlului Copa América.

Data şi locul ar fi fost confirmate de FIFA.

Spania – Argentina se va juca în Qatar

Finalissima este meciul care opune câştigătoarea Euro şi câştigătoarea Copa América. În 2022, Albiceleste lui Messi a câştigat cu brio acest duel de gală împotriva Italiei (3-0), la Wembley, cu goluri marcate de Angel Di Maria, Paulo Dybala şi Lautaro Martinez.

Aceasta a fost a doua victorie a Argentinei în cadrul acestui trofeu intercontinental, după prima victorie obţinută în 1993 împotriva Danemarcei (1-1, apoi 5-4 la loviturile de departajare). Franţa a câştigat prima ediţie în 1985 împotriva Uruguayului (2-0). Tot potrivit Marca, desfăşurarea acestei Finalissima în martie 2026 depinde de un factor cheie: calificarea Roja la următoarea Cupă Mondială.

Echipa lui Luis De la Fuente domină larg grupa sa din preliminarii şi este aproape de a-şi obţine biletul pentru Statele Unite. Dar, în scenariul catastrofal şi puţin probabil în care ar trebui să treacă prin baraje, s-ar lua în considerare o nouă dată pentru această Finalissima.

