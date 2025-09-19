Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după "dubla" din 2-1 cu Newcastle: "Un jucător de excepţie" - Antena Sport

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a explicat joi că formaţia sa avea nevoie de un fotbalist precum englezul Marcus Rashford, autorul unei duble în victoria cu Newcastle United (scor 2-1), joi seara, în Liga Campionilor, pentru a avea dubluri pe toate poziţiile “cu jucători de calitate”, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Marcus a făcut primul pas: a marcat două goluri la el acasă, pe un stadion ca acesta, şi a purtat tricoul Barcelonei. A făcut un pas important în a arăta ce jucător fantastic este, dar acum trebuie să facă al doilea pas”, a declarat Flick la finalul partidei de pe stadionul St. James’ Park.

Hansi Flick a venit cu un val de laude pentru Marcus Rashford după 2-1 cu Newcastle

Germanul l-a lăudat pe Rashford, vedeta meciului şi la conferinţa de presă, pentru că “s-a străduit mult şi a avut ocazii bune” şi în prima repriză, dar ”finalizarea sa nu a fost bună”, notează agerpres.ro.

“A marca goluri este întotdeauna bine pentru un atacant. Mă bucur pentru el. Este un jucător important”, a adăugat antrenorul Barcelonei.

“De îndată ce a apărut oportunitatea (de a-l transfera de la Manchester, United, în această vară – n.red.), am vorbit cu el şi i-am spus că îl vreau în echipă. Sunt fericit pentru că eu cred că este un jucător de excepţie, iar echipa are grijă de el. Are forţă, viteză, control şi finalizare şi cred că poate profita la maximum de asta”, a conchis Hansi Flick.