Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după "dubla" din 2-1 cu Newcastle: "Un jucător de excepţie" - Antena Sport

Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după “dubla” din 2-1 cu Newcastle: “Un jucător de excepţie”

Alex Ioniță Publicat: 19 septembrie 2025, 10:30

Hansi Flick, val de laude pentru Marcus Rashford după dubla din 2-1 cu Newcastle: Un jucător de excepţie

Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, a explicat joi că formaţia sa avea nevoie de un fotbalist precum englezul Marcus Rashford, autorul unei duble în victoria cu Newcastle United (scor 2-1), joi seara, în Liga Campionilor, pentru a avea dubluri pe toate poziţiile “cu jucători de calitate”, informează EFE.

“Marcus a făcut primul pas: a marcat două goluri la el acasă, pe un stadion ca acesta, şi a purtat tricoul Barcelonei. A făcut un pas important în a arăta ce jucător fantastic este, dar acum trebuie să facă al doilea pas”, a declarat Flick la finalul partidei de pe stadionul St. James’ Park.

Hansi Flick a venit cu un val de laude pentru Marcus Rashford după 2-1 cu Newcastle

Germanul l-a lăudat pe Rashford, vedeta meciului şi la conferinţa de presă, pentru că “s-a străduit mult şi a avut ocazii bune” şi în prima repriză, dar ”finalizarea sa nu a fost bună”, notează agerpres.ro.

“A marca goluri este întotdeauna bine pentru un atacant. Mă bucur pentru el. Este un jucător important”, a adăugat antrenorul Barcelonei.

“De îndată ce a apărut oportunitatea (de a-l transfera de la Manchester, United, în această vară – n.red.), am vorbit cu el şi i-am spus că îl vreau în echipă. Sunt fericit pentru că eu cred că este un jucător de excepţie, iar echipa are grijă de el. Are forţă, viteză, control şi finalizare şi cred că poate profita la maximum de asta”, a conchis Hansi Flick.

Hansi Flick: “Sunt foarte fericit”

Referitor la meci, Flick a subliniat că “a fost vital” ca echipa sa “să păstreze poarta imaculată în primele 15 minute” şi a evidenţiat faptul că FC Barcelona, deşi este “o echipă tânără”, a reuşit “să se apere foarte bine” într-un mediu solicitant.

“Newcastle a început cu o presiune foarte intensă, unu la unu, şi am rezistat foarte bine. După aceste prime cincisprezece minute, am avut o posesie de 64% în prima repriză. Poate am făcut prea multe greşeli, dar sunt foarte fericit. A fost important să începem cu trei puncte şi am văzut o performanţă excelentă din partea echipei”, a rezumat tehnicianul german.

Marcurs Rashford, titularizat de Hansi Flick în absenţa starului Lamine Yamal (accidentat), a marcat ambele goluri ale Barcelonei pe St James’ Park, în minutele 58 şi 67, gazdele reducând din handicap în finalul meciului, prin Anthony Gordon (90).

În etapa a doua a Ligii Campionilor, FC Barcelona va primi vizita deţinătoarei trofeului Paris Saint-Germain, pe 1 octombrie, un duel demn de o finală în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi. Newcastle va juca la rândul ei, în aceeaşi zi, pe terenul belgienilor de la Union Saint-Gilloise, care au învins marţi în deplasare, cu scorul de 3-1, noua echipă a internaţionalului român Dennis Man, PSV Eindhoven.

